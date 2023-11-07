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МВС про чоловіка, який подарував гранати помічнику Залужного: попереджав, що бойові

Валентина РоманенкоВівторок, 7 листопада 2023, 12:02
МВС про чоловіка, який подарував гранати помічнику Залужного: попереджав, що бойові
фото прокуратури

Чоловік, який подарував гранати загиблому помічнику головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного майору Геннадію Частякову, розповів слідству, що попереджав про справжність гранат.

Джерело: речниця МВС Мар’яна Рева в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Особа, яка ймовірно подарувала ці подарунки, зізналася. Він попередив, що гранати бойові. Ймовірно, не повірив загиблий в цю інформацію".

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Деталі: Прізвища згаданого чоловіка не розголошують. У нього в кабінеті 6 листопада провели обшуки.

За словами Реви, слідчі провели першочергові невідкладні слідчі дії і надалі в процесуальному порядку буде визначений статус цієї людини. У той же час, наголошує речниця МВС, факти говорять про те, що коли Частяков тримав гранату в руках, ймовірно, не вірив, що вона бойова.

В свою чергу спецпрокуратура Центрального регіону повідомляє про початок розслідування за фактом трагедії.

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Зазначається, що за даними слідства, 6 листопада загиблий святкував свій День народження. Він повернувся додому з подарунками від колег, серед яких був подарунковий ящик, у якому серед іншого знаходилось 6 гранат західного зразка з маркуванням Д5.

Одну з гранат взяв до рук син військовослужбовця. Забираючи в дитини боєприпас, офіцер висмикнув кільце, що спровокувало вибух.

39-річний майор ЗСУ загинув на місці. Його 13-річного сина ушпиталено с тяжкими пораненнями, 11-річна донька отримала незначні тілесні ушкодження.

На місці події правоохоронці вилучили ще 5 подібних гранат.

Під час проведення невідкладного обшуку у колеги військовослужбовця, який зробив цей небезпечний "подарунок", було вилучено 2 аналогічних боєприпаси.

Дослівно: "На даний час встановлюються причини та обставини події, тривають допити очевидців та свідків, готується проведення комплексу експертиз".

Передісторія:

  • Ввечері понеділка 6 листопада стало відомо, що в селі Чайки на Київщині від вибуху гранати в своєму домі загинув 39 річний військовий. Його 13 річний син був шпиталізований із тяжкими пораненнями. Загиблий – Геннадій Частяков – працював помічником головнокомандувача Валерія Залужного.
  • Залужний підтвердив загибель свого помічника Частякова за трагічних обставин і висловив співчуття родині.
  • Дружина загиблого Частякова розповіла, що граната, яка вибухнула в руках її чоловіка, була в подарунковому пакеті, який той приніс додому. 6 листопада Частяков відзначав день народження.
  • Співрозмовник УП в Генштабі зазначає, що Частяков закінчував Військову академію в Одесі і точно знав, як поводитися з гранатою.
  • Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що за попередньою інформацією слідства, спершу до рук боєприпас взяв син Частякова та почав крутити кільце.  Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух.

Теми: ЗалужнийКиївнадзвичайна подія
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