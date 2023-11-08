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Ізраїль не має наміру окупувати Сектор Гази − радник Нетаньяху

Ірина БалачукСереда, 8 листопада 2023, 07:45
Ізраїль не має наміру окупувати Сектор Гази − радник Нетаньяху
Фото pixabay.com

Ізраїль не планує "тривалу окупацію" Сектор Гази після війни проти ХАМАС, але він буде нести відповідальність за безпеку у регіоні.

Джерело: CNN з посиланням на старшого радника прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху Марка Регева

Пряма мова Регева: "Я думаю, що можна було б очікувати чогось більш рухливого, більш гнучкого, коли ми зможемо входити і виходити в міру необхідності, щоб впоратися з ситуацією з безпекою. Ми не говоримо про будь-яку триваючу окупацію Сектора Гази".

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Деталі: Коментуючи слова Нетаньяху про те, що Ізраїль буде нести "загальну відповідальність за безпеку" в Газі протягом "невизначеного періоду" після закінчення війни, Регев сказав що треба розрізняти "присутність задля безпеки і політичний контроль".

Пряма мова Регева: "Коли все закінчиться і ми переможемо ХАМАС, дуже важливо, щоб не було відродження терористичного елементу, відродження ХАМАСу. Немає сенсу робити це і просто повертатися до початкової точки. Ізраїльські сили безпеки повинні бути присутніми, але це не означає, що Ізраїль окупує Газу, це не означає, що Ізраїль буде керувати жителями Гази".

Деталі: Він наголосив, що Ізраїль "зацікавлений у створенні нових рамок, де жителі Гази зможуть керувати собою, де може бути міжнародна підтримка для відновлення Гази".

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"Сподіваюся, ми зможемо залучити країни, в тому числі арабські країни, для відновлення демілітаризованої Гази, що звільнилася від ХАМАСу", − підсумував Регев.

Що було раніше: Ізраїльські військові заявили, що повністю оточили місто Газа і розділили прибережний анклав навпіл.

Передісторія:

Теми: ІзраїльСектор Газивійнаокупація
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