Ізраїль не має наміру окупувати Сектор Гази − радник Нетаньяху

Ізраїль не планує "тривалу окупацію" Сектор Гази після війни проти ХАМАС, але він буде нести відповідальність за безпеку у регіоні.

Джерело: CNN з посиланням на старшого радника прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху Марка Регева

Пряма мова Регева: "Я думаю, що можна було б очікувати чогось більш рухливого, більш гнучкого, коли ми зможемо входити і виходити в міру необхідності, щоб впоратися з ситуацією з безпекою. Ми не говоримо про будь-яку триваючу окупацію Сектора Гази".

Реклама:

Деталі: Коментуючи слова Нетаньяху про те, що Ізраїль буде нести "загальну відповідальність за безпеку" в Газі протягом "невизначеного періоду" після закінчення війни, Регев сказав що треба розрізняти "присутність задля безпеки і політичний контроль".

Пряма мова Регева: "Коли все закінчиться і ми переможемо ХАМАС, дуже важливо, щоб не було відродження терористичного елементу, відродження ХАМАСу. Немає сенсу робити це і просто повертатися до початкової точки. Ізраїльські сили безпеки повинні бути присутніми, але це не означає, що Ізраїль окупує Газу, це не означає, що Ізраїль буде керувати жителями Гази".

Деталі: Він наголосив, що Ізраїль "зацікавлений у створенні нових рамок, де жителі Гази зможуть керувати собою, де може бути міжнародна підтримка для відновлення Гази".

ВІДЕО ДНЯ

"Сподіваюся, ми зможемо залучити країни, в тому числі арабські країни, для відновлення демілітаризованої Гази, що звільнилася від ХАМАСу", − підсумував Регев.

Що було раніше: Ізраїльські військові заявили, що повністю оточили місто Газа і розділили прибережний анклав навпіл.

Передісторія: