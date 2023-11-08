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Уряд Словаччини не схвалив військову допомогу Україні на €40 млн

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 8 листопада 2023, 12:46
Уряд Словаччини не схвалив військову допомогу Україні на €40 млн
Фото ілюстративне

Уряд Словацької Республіки не затвердив чотирнадцятий пакет військової допомоги Україні на суму 40,3 млн євро.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агенцію TASR

Деталі: Пропозиція про надання допомоги була підготовлена колишнім керівництвом Міністерства оборони) Словаччини.

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Військова допомога мала складатися з чотирьох мільйонів одиниць набоїв калібру 7,62 мм, 5172 одиниць великокаліберних боєприпасів для гармат калібру 125 мм, 140 ракет для системи протиповітряної оборони "Куб", восьми мінометів та 1200 мін.

З початку повномасштабного вторгнення РФ Словаччина надала Україні тринадцять пакетів військової допомоги на загальну суму 671 мільйон євро.

Слід зазначити, що, ймовірно, йдеться про пакет допомоги, проти надання якого виступила президентка Словаччини Зузана Чапутова, оскільки відповідна пропозиція з'явилася вже після парламентських виборв.

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Речник Чапутової Мартін Стрижинець пояснив, що вона таким чином "поважає результати демократичних виборів", переможець яких Smer-SD обіцяв виборцям "не давати Україні жодного патрона".

Після призначення на посаду прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні, бо "нехай краще 10 років ведуть переговори про мир, ніж 10 років вбивають одне одного без жодного результату".

Разом з тим Фіцо обіцяє не перешкоджати словацьким компаніям виробляти і постачати зброю своїм клієнтам – зокрема й в Україні.

Слухайте також епізод подкасту "Світ не sweet" про антиукраїнські заяви прем'єра Словаччини Роберта Фіцо та про те, що за цими заявами стоїть: 

Слухайте подкаст "Світ не Sweet" на зручній платформі:
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Теми: Словаччинадопомога Україні
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