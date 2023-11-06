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Одіозний глава МЗС Словаччини: Треба припинити бойові дії в Україні та почати переговори

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 6 листопада 2023, 18:10
Одіозний глава МЗС Словаччини: Треба припинити бойові дії в Україні та почати переговори
Юрай Бланар, фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, відомий своїми українофобськими заявами, вважає, що необхідно припинити бойові дії в Україні та шукати рішення за столом переговорів.

Джерело: виступ Бланара на пресконференції в Празі, де він зустрічався з главою МЗС Чехії Яном Ліпавським, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske noviny

Деталі: За словами Блангара, Словаччина переважно підтримує мирні ініціативи, "незалежно від того, від кого вони виходять" – чи то від президента України Володимира Зеленського, чи то від Бразилії або Китаю.

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На думку словацького міністра, необхідно припинити бойові дії і шукати рішення за столом переговорів.

У той же час очільник зовнішньополітичного відомства зазначив, що Словаччина засуджує російське вторгнення в Україну як порушення міжнародного права і підтримує її територіальну цілісність. "Ми однозначно засуджуємо дії Російської Федерації як порушення міжнародного права", – сказав словацький міністр.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • Бланар раніше заявляв, що конфлікт між Росією і Україною радикально поглибився вже "під час так званого Майдану в 2013 році, і його руйнівні наслідки тривають донині".
  • Він також стверджував, лідери України "мовчать про крайній український націоналізм". Він заявляв, що наслідком Революції гідності у 2014 році "стала фрагментація України і громадянська війна".

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Теми: СловаччинаУкраїнавійнапереговори
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