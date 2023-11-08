Студенти вишу, де працює Фаріон, звернулись до правоохоронців

Студенти Львівської політехніки закликали правоохоронні органи перевірити заяви мовознавиці Ірини Фаріон на предмет порушення статті про "образу честі та гідності військових ЗСУ".

Джерело: колегія та профком студентів й аспірантів Національного університету "Львівська політехніка" у соцмережах

Дослівно студенти: "Ми на десятому році війни та на другому році повномасштабної війни. Нашому населенню загрожує окупація, загибель від обстрілів, а наша національна ідентичність та свобода під ризиком знищення.

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Між нами і цими загрозами стоять військовослужбовці, учасники бойових дій, які всіма своїми силами тримають оборону, втрачають здоров'я та життя. У нас не можуть бути допустимі образа їх честі і гідності.

Підігравання ворогу та медійне поширення образливих наративів про російськомовних військовослужбовців, не співпадає із цінностями та тією волонтерською підтримкою, яку роблять наші студенти одноосібно, ми як колектив студентської організації та спільнота студентів загалом

…Залишаємо за собою право дослідити поведінку п. Фаріон в контексті освітньо-навчального процесу, наявність подібних закидів під час викладацької діяльності та у роботі зі студентами Львівської політехніки.

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Разом з тим, нагадуємо, що стаття 435-1 Кримінального кодексу України стверджує наступне: "Образа честі і гідності, погроза вбивством. насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який здійснює заходи з забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, його близьким родичам чи членам сім'ї карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк

Закликаємо відповідні правоохоронні органи розглянути ситуацію та встановити факт порушення ККУ або ж факт його відсутності".

Деталі: Студенти наголошують, що в Україні дійсно є проблема "насильницького зросійщення століттями, втім динаміку українізації важко не помітити".

І після перемоги, як зазначають студенти, державна політика та свідомість громадян повинні будуть довести процес українізації до кінця.

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