Студенти вишу, де працює Фаріон, звернулись до правоохоронців
Студенти Львівської політехніки закликали правоохоронні органи перевірити заяви мовознавиці Ірини Фаріон на предмет порушення статті про "образу честі та гідності військових ЗСУ".
Джерело: колегія та профком студентів й аспірантів Національного університету "Львівська політехніка" у соцмережах
Дослівно студенти: "Ми на десятому році війни та на другому році повномасштабної війни. Нашому населенню загрожує окупація, загибель від обстрілів, а наша національна ідентичність та свобода під ризиком знищення.
Між нами і цими загрозами стоять військовослужбовці, учасники бойових дій, які всіма своїми силами тримають оборону, втрачають здоров'я та життя. У нас не можуть бути допустимі образа їх честі і гідності.
Підігравання ворогу та медійне поширення образливих наративів про російськомовних військовослужбовців, не співпадає із цінностями та тією волонтерською підтримкою, яку роблять наші студенти одноосібно, ми як колектив студентської організації та спільнота студентів загалом
…Залишаємо за собою право дослідити поведінку п. Фаріон в контексті освітньо-навчального процесу, наявність подібних закидів під час викладацької діяльності та у роботі зі студентами Львівської політехніки.
Разом з тим, нагадуємо, що стаття 435-1 Кримінального кодексу України стверджує наступне: "Образа честі і гідності, погроза вбивством. насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який здійснює заходи з забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, його близьким родичам чи членам сім'ї карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк
Закликаємо відповідні правоохоронні органи розглянути ситуацію та встановити факт порушення ККУ або ж факт його відсутності".
Деталі: Студенти наголошують, що в Україні дійсно є проблема "насильницького зросійщення століттями, втім динаміку українізації важко не помітити".
І після перемоги, як зазначають студенти, державна політика та свідомість громадян повинні будуть довести процес українізації до кінця.
Передісторія:
- Напередодні Фаріон звинуватила військових, зокрема бійців "Азову" та 3-ї ОШБр, в тому, що вони спілкуються російською мовою. Вона заявила, що "не може назвати" їх українцями. ЇЇ висловлювання викликали хвилю обурення в суспільстві.
- "Я не можу назвати їх українцями. Якщо вони не говорять українською мовою – то нехай себе назвуть "руськими". Чому вони такі очманілі? Якщо вони такі великі патріоти – покажіть свій патріотизм", – сказала Фаріон.
- Крім того, пізніше Фаріон опублікувала допис у своїх соцмережах, в якому заявила, що "воювати за Україну – це не заслуга, а обов'язок", а також назвала російськомовних захисників "москворотими".
- "Говорити в українському війську московською мовою - це постійно створювати небезпеку для побратимів, які цілком слушно кожного москворотого мають сприймати за ворога. Бо для пуйла (Путіна - ред.) українська мова небезпечніша за українську зброю.
- … Виправдувати москворотих у війську – віддаляти нашу перемогу або ще гірше – воювати за єврорашу", - написала Фаріон.
- Екскомандир полку "Азов", заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін відповів Фаріон: "Ніхто тобі не давав права відкривати рота в бік бійців Азова, Третьої штурмової або будь-якого іншого підрозділу української армії. Тому просто йди ти нах*й!".
- Жорін також закликав правоохоронні органи звернути увагу на заяву Фаріон.
- Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до відповідних органів після висловлювань Фаріон.
- Пізніше стало відомо, що на одному із корпусів Львівської політехніки наклеїли листівки із закликами звільнити Ірину Фаріон. На сайті вишу з'явився офіційний коментар щодо висловлювань цієї мовознавиці.