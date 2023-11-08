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В армії Ізраїля стверджують, що ХАМАС утратив контроль над північчю Сектору Гази

Тетяна ОлійникСереда, 8 листопада 2023, 23:44
В армії Ізраїля стверджують, що ХАМАС утратив контроль над північчю Сектору Гази
ФОТО PIXABAY.COM

В армії Ізраїля заявили, що ХАМАС "утратив контроль" над північною частиною Сектору Гази.

Джерело: CNN з посиланням на представника ЦАХАЛу Даніеля Хагарі

Деталі: За словами Хагарі, жителі Гази дедалі частіше прямують на південь анклаву. Він стверджує, що 50 тисяч людей покинули район Гази.

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Пряма мова Хагарі: "Жителі Гази розуміють, що ХАМАС утратив контроль над північчю Сектору Гази, а на півдні безпечніше, і там вони можуть мати воду, їжу та ліки".

Що було раніше: Ізраїльські військові заявили, що повністю оточили місто Газа і розділили прибережний анклав навпіл.

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Теми: ХАМАСІзраїльСектор Гази
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