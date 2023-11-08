В армії Ізраїля стверджують, що ХАМАС утратив контроль над північчю Сектору Гази
Середа, 8 листопада 2023, 23:44
В армії Ізраїля заявили, що ХАМАС "утратив контроль" над північною частиною Сектору Гази.
Джерело: CNN з посиланням на представника ЦАХАЛу Даніеля Хагарі
Деталі: За словами Хагарі, жителі Гази дедалі частіше прямують на південь анклаву. Він стверджує, що 50 тисяч людей покинули район Гази.
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Пряма мова Хагарі: "Жителі Гази розуміють, що ХАМАС утратив контроль над північчю Сектору Гази, а на півдні безпечніше, і там вони можуть мати воду, їжу та ліки".
Що було раніше: Ізраїльські військові заявили, що повністю оточили місто Газа і розділили прибережний анклав навпіл.
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Передісторія:
- 31 жовтня ЦАХАЛ повідомив, що почав бій із ХАМАС у підземних тунелях Сектора Гази.
- 2 листопада Армія оборони Ізраїлю заявила, що сухопутні війська і танки зіткнулися вночі з терористичними осередками ХАМАС на півночі Сектора Гази, у результаті чого були знищені десятки бойовиків.
- Також повідомлялося, що інженерні війська Армії оборони Ізраїлю розпочали широкомасштабну операцію зі знищення тунелів ХАМАС в районах Сектора Гази, куди вже увійшли війська ЦАХАЛу; понад 100 тунелів уже зруйновані.
- Пізніше Армія оборони Ізраїлю заявила, що уже діє всередині міста Газа й оточує його з кількох боків.
- Раніше високопоставлений член ХАМАСу Газі Хамад привітав масштабний напад на Ізраїль 7 жовтня, під час якого масово убивали цивільних осіб, і пообіцяв, що палестинське терористичне угруповання буде повторювати подібні атаки багато разів у майбутньому, поки не знищить Ізраїль.