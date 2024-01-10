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Окупанти у Харкові пошкодили дитячий оздоровчий центр

Олена ІвашківСереда, 10 січня 2024, 00:50
Окупанти у Харкові пошкодили дитячий оздоровчий центр
БУДІВЛЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОДА НА ПЛОЩІ СВОБОДИ ЗРУЙНОВАНА ВНАСЛІДОК РАКЕТНОГО УДАРУ РОСІЯН, фото ІЛЮСТРАТИВНЕ: GETTY IMAGES

Внаслідок російських ударів зафіксовані пошкодження території та приміщень дитячого оздоровчого центру в Харкові. 

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: Чиновник наголосив, що це виключно цивільний об‘єкт.  

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Інформація про постраждалих не надходила, у приміщеннях люди не перебували. 

Екстрені служби продовжують огляд місць влучань. 

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Теми: ХарківХарківська областьракетний удар
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