Окупанти у Харкові пошкодили дитячий оздоровчий центр
Середа, 10 січня 2024, 00:50
Внаслідок російських ударів зафіксовані пошкодження території та приміщень дитячого оздоровчого центру в Харкові.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram
Деталі: Чиновник наголосив, що це виключно цивільний об‘єкт.
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Інформація про постраждалих не надходила, у приміщеннях люди не перебували.
Екстрені служби продовжують огляд місць влучань.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Російська армія увечері 9 січня завдала ударів по Харкову.
- О 23:36 Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ударів, попередньо із ЗРК С-300 з території Бєлгорода.