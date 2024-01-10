Окупанти у Харкові пошкодили дитячий оздоровчий центр

Внаслідок російських ударів зафіксовані пошкодження території та приміщень дитячого оздоровчого центру в Харкові.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: Чиновник наголосив, що це виключно цивільний об‘єкт.

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Інформація про постраждалих не надходила, у приміщеннях люди не перебували.

Екстрені служби продовжують огляд місць влучань.

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