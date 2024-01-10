Оккупанты в Харькове повредили детский оздоровительный центр

ЗДАНИЕ ХАРЬКОВСКОЙ ОГА НА ПЛОЩАДИ СВОБОДЫ РАЗРУШЕНО В ПОСЛЕДСТВИИ РАКЕТНОГО УДАРА РОССИЯН, фото ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ: GETTY IMAGES

В результате российских ударов зафиксированы повреждения территории и помещений детского оздоровительного центра в Харькове.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Детали: Чиновник отметил, что это исключительно гражданский объект.

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Информация о пострадавших не поступала, в помещениях люди не находились.

Экстренные службы продолжают осмотр мест попаданий.

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