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Оккупанты в Харькове повредили детский оздоровительный центр

Алена ИвашкивСреда, 10 января 2024, 00:50
Оккупанты в Харькове повредили детский оздоровительный центр
ЗДАНИЕ ХАРЬКОВСКОЙ ОГА НА ПЛОЩАДИ СВОБОДЫ РАЗРУШЕНО В ПОСЛЕДСТВИИ РАКЕТНОГО УДАРА РОССИЯН, фото ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ: GETTY IMAGES

В результате российских ударов зафиксированы повреждения территории и помещений детского оздоровительного центра в Харькове. 

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Детали: Чиновник отметил, что это исключительно гражданский объект.  

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Информация о пострадавших не поступала, в помещениях люди не находились. 

Экстренные службы продолжают осмотр мест попаданий. 

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Темы: ХарьковХарьковская областьракетный удар
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