Оккупанты в Харькове повредили детский оздоровительный центр
Среда, 10 января 2024, 00:50
В результате российских ударов зафиксированы повреждения территории и помещений детского оздоровительного центра в Харькове.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram
Детали: Чиновник отметил, что это исключительно гражданский объект.
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Информация о пострадавших не поступала, в помещениях люди не находились.
Экстренные службы продолжают осмотр мест попаданий.
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