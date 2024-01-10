У Росії збили безпілотник над Саратовською областю

авіабаза Енгельс у Росії, фото з Вікіпедії

У ніч на 10 січня у Росії протиповітряна оборона нібито знищила безпілотник над Саратовською областю.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Деталі: Подробиць Міноборони РФ не повідомляє.

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Варто зазначити, що у Саратовській області поблизу міста Енгельс є військовий аеродром. З лютого 2022 база використовується для масштабних авіаударів по Україні.

За даними Вікіпедії, на авіабазі в Енгельсі знаходиться пункт управління (військова частина 06987), а також авіаційна група: 4 авіаційних ескадрильї - 16 літаків Ту-160, 18 літаків Ту-95МС.

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