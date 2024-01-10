У Росії збили безпілотник над Саратовською областю
Середа, 10 січня 2024, 06:30
У ніч на 10 січня у Росії протиповітряна оборона нібито знищила безпілотник над Саратовською областю.
Джерело: Міноборони РФ у Telegram
Деталі: Подробиць Міноборони РФ не повідомляє.
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Варто зазначити, що у Саратовській області поблизу міста Енгельс є військовий аеродром. З лютого 2022 база використовується для масштабних авіаударів по Україні.
За даними Вікіпедії, на авіабазі в Енгельсі знаходиться пункт управління (військова частина 06987), а також авіаційна група: 4 авіаційних ескадрильї - 16 літаків Ту-160, 18 літаків Ту-95МС.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 5 грудня 2022 року авіабази Енгельс і Дягілєво були атаковані, як стверджує російське Міністерство оборони, реактивними безпілотними літальними апаратами радянського виробництва, модифікованими Україною для перевезення вибухівки. Ці атаки призвели до пошкодження щонайменше стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 (Backfire-C) і бомбардувальника Ту-95МС "Ведмідь" (Bear-H).
- Міністерство оборони Великої Британії 29 грудня припустило, що однією з причин, чому українські безпілотники змогли зайти так глибоко в російський повітряний простір, є те, що Москва перемістила значну частину своїх засобів протиповітряної оборони в Україну.