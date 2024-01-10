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В России сбили беспилотник над Саратовской областью

Алена ИвашкивСреда, 10 января 2024, 06:30
В России сбили беспилотник над Саратовской областью
авиабаза Энгельс в России, фото из Википедии

В ночь на 10 января в России противовоздушная оборона якобы уничтожила беспилотник над Саратовской областью.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Детали: Подробностей Минобороны РФ не сообщает.

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Стоит отметить, что в Саратовской области вблизи города Энгельс есть военный аэродром, с которого регулярно вылетают самолеты, которые бомбят Украину.

По данным Википедии, на авиабазе в Энгельсе находится пункт управления (военная часть 06987), а также авиационная группа - 4 авиационных эскадрильи - 16 самолетов Ту-160, 18 самолетов Ту-95МС.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 5 декабря авиабазы Энгельс и Дягилево были атакованы, как утверждает российское Министерство обороны, реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства, модифицированными Украиной для перевозки взрывчатки. 
  • Эти атаки привели к повреждению по меньшей мере стратегического бомбардировщика Ту-22М3 (Backfire-C) и бомбардировщика Ту-95МС "Медведь" (Bear-H). 
  • Министерство обороны Великобритании 29 декабря предположило, что одной из причин, почему украинские беспилотники смогли зайти так глубоко в российское воздушное пространство, является то, что Москва переместила значительную часть своих средств противовоздушной обороны в Украину.

Темы: Росcиявойна
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