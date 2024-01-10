В России сбили беспилотник над Саратовской областью

авиабаза Энгельс в России, фото из Википедии

В ночь на 10 января в России противовоздушная оборона якобы уничтожила беспилотник над Саратовской областью.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Детали: Подробностей Минобороны РФ не сообщает.

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Стоит отметить, что в Саратовской области вблизи города Энгельс есть военный аэродром, с которого регулярно вылетают самолеты, которые бомбят Украину.

По данным Википедии, на авиабазе в Энгельсе находится пункт управления (военная часть 06987), а также авиационная группа - 4 авиационных эскадрильи - 16 самолетов Ту-160, 18 самолетов Ту-95МС.

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