Росіяни за добу поранили 4 цивільних у 2 областях

Внаслідок російської агресії за добу дістали поранення 4 цивільних у 2 областях.

Джерело: очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, Херсонської – Олександр Прокудін, Запорізької – Юрій Малашко, Дніпропетровської – Сергій Лисак, Харківської – Олег Синєгубов, Сумської – Олексій Дрозденко

Деталі: На Донеччині 9 січня росіяни поранили двох людей – в Авдіївці та Нью-Йорку.

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На Херсонщині за минулу добу через агресію РФ дістали поранення двоє людей.

Зокрема, за минулу добу противник здійснив 73 обстріли області, випустивши 374 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА. Також здійснив ракетний удар, застосувавши балістику.

По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні та Херсонському районі; банківську установу, завод, навчальний заклад та адмінбудівлю в Херсоні.

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У Запорізькій області за добу – без поранених.

Минулої доби окупанти завдали 102 удари по 19 населених пунктах Запорізької області. 43 ворожі безпілотники атакували Гуляйполе, Малу Токмачку, Новодарівку, Червоне, Гуляйпільське, Роботине, Новоандріївку, Полтавку, Левадне, Малинівку та П'ятихатки.

53 артобстріли прийшлися по території Залізничного, Роботиного, Новоданилівки, Левадного, Чарівного, Степового, Малих Щербаків, Кам'янського, П'ятихаток, Біленького, а також інших міст і сіл на лінії вогню.

Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків. Без постраждалих.

На Дніпропетровщині – без постраждалих. Ворог атакував Нікополь та одне з селищ Марганецької громади.

На Харківщині – без поранених. Минулої доби близько 9:30 внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені опори ліній електропередач у с. Слобожанське Харківського району.

Внаслідок повторного обстрілу у с. Слобожанське пошкоджено будівлю селищної ради, вікна, дах, паркан, стіни та прилегле сусіднє приміщення. Потерпілих немає.

Близько 23:00 російські окупанти вдарили по Харкову із території Бєлгорода двома ракетами С-300. Пошкоджено дитячий лікувальний оздоровчий центр. Зруйновані медичний корпус, будівля їдальні, пошкоджена територія закладу. На щастя, без постраждалих.

Протягом доби окупанти завдали ударів по більш як 17 населених пунктах області: Уди, Веселе, Слобожанське Харківського району, Вовчанськ, Мала Вовча Чугуївського району, Куп‘янськ, Іванівка Куп’янського району. Авіаудари зафіксували по Веселому, Петропавлівці, Іванівці, Табаївці, Піщаному, Берестовому Куп’янського району.

У Сумській області про поранених теж не повідомляється. Протягом дня 9 січня ворог здійснив 21 обстріл прикордоння. Зафіксовано 74 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Свеська громади.

Вночі росіяни здійснили 4 обстріли. Зафіксовано 14 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Есманьська, Свеська, Зноб-Новгородська громади.