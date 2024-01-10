Россияне за сутки ранили 4 гражданских в 2 областях

В результате российской агрессии за сутки получили ранения 4 гражданских в 2 областях.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, Херсонской - Александр Прокудин, Запорожской - Юрий Малашко, Днепропетровской - Сергей Лысак, Харьковской - Олег Синегубов, Сумской - Алексей Дрозденко

Детали: В Донецкой области 9 января россияне ранили двух человек - в Авдеевке и Нью-Йорке.

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На Херсонщине за минувшие сутки из-за агрессии РФ получили ранения два человека.

В частности, за минувшие сутки противник совершил 73 обстрела области, выпустив 374 снаряда из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА. Также совершил ракетный удар, применив баллистику.

По городу Херсон враг выпустил 11 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объекты критической инфраструктуры в Херсоне и Херсонском районе; банковское учреждение, завод, учебное заведение и админздание в Херсоне.

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В Запорожской области за сутки - без раненых.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 102 удара по 19 населенным пунктам Запорожской области. 43 вражеских беспилотника атаковали Гуляйполе, Малую Токмачку, Новодаровку, Красное, Гуляйпольское, Роботино, Новоандреевку, Полтавку, Левадное, Малиновку и Пятихатки.

53 артобстрела пришлись по территории Железнодорожного, Роботино, Новоданиловки, Левадного, Чаривного, Степного, Малых Щербаков, Каменского, Пятихаток, Беленького, а также других городов и сел на линии огня.

Поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов. Без пострадавших.

На Днепропетровщине - без пострадавших. Враг атаковал Никополь и один из поселков Марганецкой громады.

На Харьковщине - без раненых. За прошедшие сутки около 9:30 в результате вражеского обстрела повреждены опоры линий электропередач в с. Слобожанское Харьковского района.

В результате повторного обстрела в с. Слобожанское повреждено здание поселкового совета, окна, крыша, забор, стены и прилегающее соседнее помещение. Пострадавших нет.

Около 23:00 российские оккупанты ударили по Харькову с территории Белгорода двумя ракетами С-300. Поврежден детский лечебный оздоровительный центр. Разрушены медицинский корпус, здание столовой, повреждена территория заведения. К счастью, без пострадавших.

В течение суток оккупанты нанесли удары по более чем 17 населенным пунктам области: Уды, Веселое, Слобожанское Харьковского района, Волчанск, Малая Волчья Чугуевского района, Купянск, Ивановка Купянского района. Авиаудары зафиксировали по Веселому, Петропавловке, Ивановке, Табаевке, Песчаному, Берестовому Купянского района.

В Сумской области о раненых тоже не сообщается. В течение дня 9 января враг совершил 21 обстрел приграничья. Зафиксировано 74 взрыва. Обстрелам подверглись Краснопольская, Белопольская, Миропольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Свесская громады.

Ночью россияне совершили 4 обстрела. Зафиксировано 14 взрывов. Обстрелам подверглись Середино-Будская, Эсманьская, Свесская, Зноб-Новгородская громады.