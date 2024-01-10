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Поліція встановила вже 7 сімох загиблих у Покровську та Рівному на Донеччині

Валентина РоманенкоСереда, 10 січня 2024, 12:24
Поліція встановила вже 7 сімох загиблих у Покровську та Рівному на Донеччині
фото НПУ

На місцях російських обстрілів у Покровському районі Донецької області вдалося встановити 7 жертв.

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "Поліція ідентифікувала сімох загиблих у Покровську та Рівному.

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Слідчі та криміналісти продовжують досліджувати фрагменти тіл, які вилучили на місцях російського ракетного обстрілу 6 січня".

Деталі: Повідомляється, що на цей час вдалося встановити:

  • чотирьох загиблих у Рівному - трирічну дівчинку, її тата й маму, 32 та 30 років, та 59-річну бабусю;
  • трьох у Покровську –34-річного чоловіка та двох жінок віком 37 і 39 років.

Ідентифікація триває. Поліцейським належить  встановити особи ще чотирьох загиблих.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 6 січня росіяни вдарили по Покровському району Донеччини ракетами С-300. Основний удар прийшовся по Покровську і Рівному Мирноградської громади.
  • 8 січня рятувальники ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи на місцях російських обстрілів.
  • Попередньо,11 осіб цілими родинами загинули внаслідок російського удару.
  • Очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що на місці атаки на Покровський район було знайдено понад 100 фрагментів людських тіл. 
  • Триває ідентифікація жертв.

Теми: Донецька областьракетний ударвійнаполіція
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