Поліція встановила вже 7 сімох загиблих у Покровську та Рівному на Донеччині
Середа, 10 січня 2024, 12:24
На місцях російських обстрілів у Покровському районі Донецької області вдалося встановити 7 жертв.
Джерело: Нацполіція
Дослівно: "Поліція ідентифікувала сімох загиблих у Покровську та Рівному.
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Слідчі та криміналісти продовжують досліджувати фрагменти тіл, які вилучили на місцях російського ракетного обстрілу 6 січня".
Деталі: Повідомляється, що на цей час вдалося встановити:
- чотирьох загиблих у Рівному - трирічну дівчинку, її тата й маму, 32 та 30 років, та 59-річну бабусю;
- трьох у Покровську –34-річного чоловіка та двох жінок віком 37 і 39 років.
Ідентифікація триває. Поліцейським належить встановити особи ще чотирьох загиблих.
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Передісторія:
- 6 січня росіяни вдарили по Покровському району Донеччини ракетами С-300. Основний удар прийшовся по Покровську і Рівному Мирноградської громади.
- 8 січня рятувальники ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи на місцях російських обстрілів.
- Попередньо,11 осіб цілими родинами загинули внаслідок російського удару.
- Очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що на місці атаки на Покровський район було знайдено понад 100 фрагментів людських тіл.
- Триває ідентифікація жертв.