Поліція встановила вже 7 сімох загиблих у Покровську та Рівному на Донеччині

На місцях російських обстрілів у Покровському районі Донецької області вдалося встановити 7 жертв.

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "Поліція ідентифікувала сімох загиблих у Покровську та Рівному.

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Слідчі та криміналісти продовжують досліджувати фрагменти тіл, які вилучили на місцях російського ракетного обстрілу 6 січня".

Деталі: Повідомляється, що на цей час вдалося встановити:

чотирьох загиблих у Рівному - трирічну дівчинку, її тата й маму, 32 та 30 років, та 59-річну бабусю;

трьох у Покровську –34-річного чоловіка та двох жінок віком 37 і 39 років.

Ідентифікація триває. Поліцейським належить встановити особи ще чотирьох загиблих.

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