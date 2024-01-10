Полиция установила уже 7 семерых погибших в Покровске и Ровно Донецкой области

На местах российских обстрелов в Покровском районе Донецкой области удалось установить 7 жертв.

Источник: Нацполиция

Дословно: "Полиция идентифицировала семерых погибших в Покровске и Ровно.

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Следователи и криминалисты продолжают исследовать фрагменты тел, которые изъяли на местах российского ракетного обстрела 6 января".

Детали: Сообщается, что в настоящее время удалось установить:

четырех погибших в Ровно - трехлетнюю девочку, ее папу и маму, 32 и 30 лет, и 59-летнюю бабушку;

трех в Покровске -34-летнего мужчину и двух женщин в возрасте 37 и 39 лет.

Идентификация продолжается. Полицейским предстоит установить личности еще четырех погибших.

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