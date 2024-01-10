Полиция установила уже 7 семерых погибших в Покровске и Ровно Донецкой области
Среда, 10 января 2024, 12:24
На местах российских обстрелов в Покровском районе Донецкой области удалось установить 7 жертв.
Источник: Нацполиция
Дословно: "Полиция идентифицировала семерых погибших в Покровске и Ровно.
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Следователи и криминалисты продолжают исследовать фрагменты тел, которые изъяли на местах российского ракетного обстрела 6 января".
Детали: Сообщается, что в настоящее время удалось установить:
- четырех погибших в Ровно - трехлетнюю девочку, ее папу и маму, 32 и 30 лет, и 59-летнюю бабушку;
- трех в Покровске -34-летнего мужчину и двух женщин в возрасте 37 и 39 лет.
Идентификация продолжается. Полицейским предстоит установить личности еще четырех погибших.
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Предыстория:
- 6 января россияне ударили по Покровскому району Донецкой области ракетами С-300. Основной удар пришелся по Покровску и Ровно Мирноградской громады.
- 8 января спасатели ГСЧС завершили поисково-спасательные работы на местах российских обстрелов.
- Предварительно, 11 человек целыми семьями погибли в результате российского удара.
- Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что на месте атаки на Покровский район было найдено более 100 фрагментов человеческих тел.
- Продолжается идентификация жертв.