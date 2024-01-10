Суд повернув Богдану Львову місце у Верховному суді й зарплату попри дані про паспорт РФ

Колишній голова Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдан Львов має повернутися у Верховний Суд і отримати зарплату за 15 місяців попри те, що журналісти виявили в нього громадянство Росії.

Джерело: кореспондент "Радіо Свобода" з зали суду

Деталі: 10 січня Київський окружний адміністративний суд задовольнив позов ексголови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова щодо поновлення на посаді судді і виплати зарплати.

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Суддя Київського окружного адмінсуду Альона Кушнова зачитала рішення: "Зобовʼязати Верховний суд зарахувати Львова Богдана Юрійовича до штату Верховного суду".



Також суд постановив стягнути з Верховного суду заробітну плату Львова за час "вимушеного прогулу".

Представниця Верховного суду не відповіла, чи будуть подавати апеляцію на рішення Київського окружного адміністративного суду.

Напередодні судового засідання голова Верховного суду Станіслав Кравченко не став прогнозувати, чи буде Верховний суд подавати апеляційну скаргу в разі задоволення позову Львова.

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"Ми ще не бачили рішення, я не можу знати, що буде в тому рішенні написано, як можна так завчасно говорити?", – казав Кравченко.

Зазначимо, що за 2020 рік Богдан Львов задекларував 3 852 541 гривню зарплати у Верховному Суді, а в вересні 2022 року – 329 790 гривень.

Нинішня зарплата суддів Верховного Суду достеменно невідома. До повномасштабної війни вона могла вимірюватися сотнями тисяч. 10 квітня 2023 року Верховна Рада обмежила зарплати у державному секторі десятьма мінімальними зарплатами, тобто 67 тисячами гривень.

Передісторія:

У вересні 2022 року журналісти "Схем" виявили, що Богдан Львов має громадянство Російської Федерації. Він отримав його ще у 1999 році у Москві, на той момент вже працюючи суддею в Україні. А у 2012 році оновив паспорт РФ після досягнення 45-річчя.

Сам Богдан Львов заперечував наявність російського паспорта.

5 жовтня 2022 року тоді ще голова Верховного суду Всеволод Князєв відрахував голову Касаційного господарського суду Богдана Львова зі штату Верховного суду на підставі листа СБУ про наявність у нього громадянства РФ.

7 грудня 2023 року стало відомо, що Державна міграційна служба України зупинила розгляд питання про позбавлення громадянства України екссудді Верховного суду Богдана Львова. У відомстві не дали відповіді на запит журналістів про причини такого рішення, пославшись на "конфіденційність" такої інформації.

УП: Новина доповнена після публікації.