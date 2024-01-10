Суд вернул Богдану Львову место в Верховном суде и зарплату, несмотря на данные о паспорте РФ

Бывший глава Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдан Львов должен вернуться в Верховный Суд и получить зарплату за 15 месяцев, несмотря на то, что журналисты обнаружили у него гражданство России.

Источник: корреспондент "Радио Свобода" из зала суда

Детали: 10 января Киевский окружной административный суд удовлетворил иск экс-главы Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдана Львова о восстановлении в должности судьи и выплате зарплаты.

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Судья Киевского окружного админсуда Алена Кушнова 10 января зачитала решение: "Обязать Верховный суд зачислить Львова Богдана Юрьевича в штат Верховного суда".

Также суд постановил взыскать с Верховного суда заработную плату Львова за время "вынужденного прогула".

Представительница Верховного суда не ответила, будут ли подавать апелляцию на решение Киевского окружного административного суда.

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Накануне судебного заседания глава Верховного суда Станислав Кравченко не стал прогнозировать, будет ли Верховный суд подавать апелляционную жалобу в случае удовлетворения иска Львова.

"Мы еще не видели решения, я не могу знать, что будет в том решении написано, как можно так заранее говорить?", – говорил Кравченко.

Отметим, что за 2020 год Богдан Львов задекларировал 3 852 541 гривну зарплаты в Верховном Суде, а в сентябре 2022 года – 329 790 гривен.

Нынешняя зарплата судей Верховного Суда точно неизвестна. До полномасштабной войны она могла измеряться сотнями тысяч. 10 апреля 2023 года Верховная Рада ограничила зарплаты в государственном секторе десятью минимальными зарплатами, то есть 67 тысячами гривен.

Предыстория:

В сентябре 2022 года журналисты "Схем" обнаружили, что Богдан Львов имеет гражданство Российской Федерации. Он получил его еще в 1999 году в Москве, на тот момент уже работая судьей в Украине. А в 2012 году обновил паспорт РФ по достижении 45-летия.

Сам Богдан Львов отрицал наличие российского паспорта.

5 октября 2022 года тогда еще глава Верховного суда Всеволод Князев отчислил главу Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова из штата Верховного суда на основании письма СБУ о наличии у него гражданства РФ.

7 декабря 2023 года стало известно, что Государственная миграционная служба Украины остановила рассмотрение вопроса о лишении гражданства Украины экс-судьи Верховного суда Богдана Львова. В ведомстве не дали ответа на запрос журналистов о причинах такого решения, сославшись на "конфиденциальность" такой информации.

УП: Новость дополнена после публикации.