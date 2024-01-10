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Зеленський радить партнерам врахувати, що Путін сам не завершить війну

Олена РощінаСереда, 10 січня 2024, 14:43
Зеленський радить партнерам врахувати, що Путін сам не завершить війну
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський вважає, що партнери України поки не готові вимагати від Києва заморозити війну з Росією і мали б звернути увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін не збирається зупинятися на досягнутому й згортати бойові дії. 

Джерело: Володимир Зеленський у заяві для ЗМІ за результатами переговорів із президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою у Вільнюсі

Пряма мова Зеленського: "Ніякого тиску від партнерів немає щодо припинення нашого захисту… Тиску щодо замороженого конфлікту немає. Поки що немає. Є різні голоси, я в медіа їх чув, читав і знаю. Є різні голоси і є різні обговорення.

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Я думаю, що партнери поки що офіційно не готові давати нам відповідні сигнали. Принаймні, я їх особисто не чув.

Мені здається, треба звернути увагу на риторику президента Російської Федерації. Він не збирається зупинятися. Він хоче нас повністю окупувати. І та іноді невпевненість партнерів в вигляді результату щодо фінансової і мілітарі (військової) допомоги Україні, швидкої реакції – тільки додає хоробрості і сил Російській Федерації. Тому затягувати з цим (наданням допомоги – ред.) точно не потрібно".

Деталі: Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін не заспокоїться, доки не зруйнує Україну. Литва, Латвія, Естонія, Молдова можуть бути наступними, якщо Україна не витримає. 

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"Вони (росіяни) вже почали говорити про Фінляндію, про незалежність Узбекистану… Він (Путін) не закінчить це все, поки ми всі разом не закінчимо його", – сказав український лідер.

Цьому передувало: Видання "Bloomberg" написало, що у грудні 2023 року між Україною, країнами Групи семи (G7) та кількома державами Глобального Півдня відбулася секретна зустріч щодо посилення підтримки Києва і його умов для проведення мирних переговорів з Росією.

У листопаді Німеччина і США спростовували статтю у Bild про нібито "секретний план" з підштовхування України до переговорів із Росією.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) застерігав, що заяви ЗМІ про сигнали від президента Росії Володимира Путіна у зацікавленості в припиненні вогню більше спрямовані на те, щоб завадити подальшій військовій допомозі Україні з боку Заходу.

Теми: ЗеленськийПутінвійна
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