Зеленский советует партнерам учесть, что Путин сам не завершит войну

Президент Владимир Зеленский считает, что партнеры Украины пока не готовы требовать от Киева заморозить войну с Россией и должны были бы обратить внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин не собирается останавливаться на достигнутом и сворачивать боевые действия.

Источник: Владимир Зеленский в заявлении для СМИ по результатам переговоров с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой в Вильнюсе

Прямая речь Зеленского: "Никакого давления от партнеров нет относительно прекращения нашей защиты... Давления по замороженному конфликту нет. Пока что нет. Есть разные голоса, я в медиа их слышал, читал и знаю. Есть разные голоса и есть разные обсуждения.

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Я думаю, что партнеры пока официально не готовы давать нам соответствующие сигналы. По крайней мере, я их лично не слышал.

Мне кажется, надо обратить внимание на риторику президента Российской Федерации. Он не собирается останавливаться. Он хочет нас полностью оккупировать. И та иногда неуверенность партнеров в виде результата по финансовой и милитари (военной) помощи Украине, быстрой реакции – только добавляет храбрости и сил Российской Федерации. Поэтому затягивать с этим (предоставлением помощи – ред.) точно не нужно".

Детали: Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин не успокоится, пока не разрушит Украину. Литва, Латвия, Эстония, Молдова могут быть следующими, если Украина не выдержит.

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"Они (россияне) уже начали говорить о Финляндии, о независимости Узбекистана... Он (Путин) не закончит это все, пока мы все вместе не закончим его", – сказал украинский лидер.

Этому предшествовало: Издание "Bloomberg" написало, что в декабре 2023 года между Украиной, странами Группы семи (G7) и несколькими государствами Глобального Юга состоялась секретная встреча по усилению поддержки Киева и относительно его условий для проведения мирных переговоров с Россией.

В ноябре Германия и США опровергали статью в Bild о якобы "секретном плане" по подталкиванию Украины к переговорам с Россией.

Американский Институт изучения войны (ISW) предостерегал, что заявления СМИ о сигналах от президента России Владимира Путина в заинтересованности в прекращении огня больше направлены на то, чтобы помешать дальнейшей военной помощи Украине со стороны Запада.