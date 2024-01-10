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Через "казус Безуглої" в Раді заблокували трибуну: спікер закрив засідання

Валентина РоманенкоСереда, 10 січня 2024, 14:46
Через казус Безуглої в Раді заблокували трибуну: спікер закрив засідання
фото з ТГ Железняка

На засіданні Верховно ї Ради 10 січня народні депутати не змогли внести в порядок денний засідання парламенту питання звільнення Мар’яни Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки та оборони.

Джерело: народні депутати представники опозиції Ярослав Железняк, Вікторія Сюмар, Олексій Гончаренко в соцмережах

Деталі: За словами Железняка, з голосу намагалися поставити в порядок денний засідання парламенту постанову про звільнення Безуглої з посади заступника голови безпекового комітету нардепи: Кривошеєв (СН), Геращенко та Герасимов ("ЄС"), Разумков (позафракційний), Кабаченко ("Батьківщина") та Устінова ("Голос").

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Водночас проти виступив керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Після цього кілька нардепів прийшли в президію ВР та заблокували парламентську трибуну.

В підсумку спікер Ради Руслан Стефанчук закрив засідання.

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Що передувало: 5 січня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував відсторонити нардепку Мар’яну Безуглу від посади заступника голови комітету.

Безугла протягом року робила кілька гучних заяв щодо військових і ведення бойових дій. Зокрема, заявляла, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не надав плану на наступний рік, тому військове керівництво України має піти.

Теми: Верховна Рада
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