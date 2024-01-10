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Из-за "казуса Безуглой" в Раде заблокировали трибуну: спикер закрыл заседание

Валентина РоманенкоСреда, 10 января 2024, 14:46
Из-за казуса Безуглой в Раде заблокировали трибуну: спикер закрыл заседание
фото из ТГ Железняка

На заседании Верховной Рады 10 января народные депутаты не смогли внести в повестку дня заседания парламента вопрос увольнения Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Источник: народные депутаты представители оппозиции Ярослав Железняк, Виктория Сюмар, Алексей Гончаренко в соцсетях

Детали: По словам Железняка, с голоса пытались поставить в повестку дня заседания парламента постановление об увольнении Безуглой с должности заместителя председателя комитета по безопасности нардепы: Кривошеев (СН), Геращенко и Герасимов ("ЕС"), Разумков (внефракционный), Кабаченко ("Батькивщина") и Устинова ("Голос").

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В то же время против выступил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

После этого несколько нардепов пришли в президиум ВР и заблокировали парламентскую трибуну.

В итоге спикер Рады Руслан Стефанчук закрыл заседание.

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Что предшествовало: 5 января комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал отстранить нардепа Марьяну Безуглую от должности заместителя председателя комитета.

Безуглая в течение года делала несколько громких заявлений относительно военных и ведения боевых действий. В частности, заявляла, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не предоставил план на следующий год, поэтому военное руководство Украины должно уйти.

Темы: Верховная Рада
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