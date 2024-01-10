Зеленський: Сучасні системи ППО – це те, чого бракує №1
Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі є проблеми із виробництвом і Україні не вистачає сучасних систем протиповітряної оборони.
Джерело: Зеленський на пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою у Вільнюсі
Пряма мова: "Що стосується того, що ми з партнерами не в змозі найближчим часом виробляти – це сучасні системи протиповітряної оборони. Цього бракує дуже сильно.
Росія останніми днями грудня і першими днями січня вдарила по цивільній інфраструктурі, людям... В цілому було 500 ударів (ракет і дронів). Ми змогли відбити в середньому 70% цих ударів. На жаль, ми втратили людей...
Боротися із цією вражиною можна технологіями, поки ми їх ще не витіснили із нашої землі і поки не закінчилася війна, тому системи ППО – це те, чого бракує №1".
Деталі: За словами Зеленського, наразі багато уваги приділяють боротьбі проти дронів, виробництві своїх дронів.
Він не уточнив кількості вітчизняних БПЛА, але запевнив, що Україна нарощує виробництво.
Передісторія:
- Уночі та вранці 29 грудня Росія здійснила наймасованіший удар з повітря по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. Тоді окупанти випустили по Україні 158 повітряних цілей – безпілотників і ракет різного типу. ППО вдалося знищити 114 із них. За даними Повітряних сил, РФ застосувала практично всі типи наявного в неї озброєння.
- 2 січня росіяни запустили по Україні 99 ракети різних типів, з них 72 вдалося знищити. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни атакували цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові об’єкти. В основному цілили по столиці.
- В ніч на 8 січня російські окупанти випустили по Україні 59 засобів повітряного нападу − ракет різного типу і "Шахедів"; 18 ракет і всі 8 "Шахедів" вдалося збити.