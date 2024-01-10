Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі є проблеми із виробництвом і Україні не вистачає сучасних систем протиповітряної оборони.

Джерело: Зеленський на пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою у Вільнюсі

Пряма мова: "Що стосується того, що ми з партнерами не в змозі найближчим часом виробляти – це сучасні системи протиповітряної оборони. Цього бракує дуже сильно.

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Росія останніми днями грудня і першими днями січня вдарила по цивільній інфраструктурі, людям... В цілому було 500 ударів (ракет і дронів). Ми змогли відбити в середньому 70% цих ударів. На жаль, ми втратили людей...

Боротися із цією вражиною можна технологіями, поки ми їх ще не витіснили із нашої землі і поки не закінчилася війна, тому системи ППО – це те, чого бракує №1".

Деталі: За словами Зеленського, наразі багато уваги приділяють боротьбі проти дронів, виробництві своїх дронів.

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Він не уточнив кількості вітчизняних БПЛА, але запевнив, що Україна нарощує виробництво.

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