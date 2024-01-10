Зеленский: Современные системы ПВО – это то, чего не хватает №1
Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас есть проблемы с производством и Украине не хватает современных систем противовоздушной обороны.
Источник: Зеленский на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе
Прямая речь: "Что касается того, что мы с партнерами не в состоянии в ближайшее время производить - это современные системы противовоздушной обороны. Этого не хватает очень сильно.
Россия в последние дни декабря и первые дни января ударила по гражданской инфраструктуре, людям... В целом было 500 ударов (ракет и дронов). Мы смогли отразить в среднем 70% этих ударов. К сожалению, мы потеряли людей...
Бороться с этой вражиной можно технологиями, пока мы их еще не вытеснили с нашей земли и пока не закончилась война, поэтому системы ПВО - это то, чего не хватает №1".
Детали: По словам Зеленского, сейчас много внимания уделяют борьбе против дронов, производству своих дронов.
Он не уточнил количества отечественных БПЛА, но заверил, что Украина наращивает производство.
Предыстория:
- Ночью и утром 29 декабря Россия осуществила массированный удар с воздуха по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города. Тогда оккупанты выпустили по Украине 158 воздушных целей − беспилотников и ракет различного типа. ПВО удалось уничтожить 114 из них. По данным Воздушных сил, РФ применила практически все типы имеющегося у нее вооружения.
- 2 января россияне запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне атаковали гражданскую и критическую инфраструктуру, промышленные и военные объекты. В основном целились по столице.
- В ночь на 8 января российские оккупанты выпустили по Украине 59 средств воздушного нападения - ракет различного типа и "Шахедов"; 18 ракет и все 8 "Шахедов" удалось сбить.