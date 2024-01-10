Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія обстріляла село неподалік Херсону: поранено чоловіка

Середа, 10 січня 2024, 18:11
Росія обстріляла село неподалік Херсону: поранено чоловіка
обстріляна Новодмитрівка на мапі. джерело: google maps

Російська армія обстріляла житлові будинки у селі Новодмитрівка Херсонського району, внаслідок чого поранення отримав 58-річний чоловік.

Джерело: Херсонська обласна державна адміністрація у Telegram, видання "АрміяInform"

Деталі: Повідомляється, що під час обстрілу чоловік перебував у власній оселі.

Реклама:

У нього – контузія вибухова та черепно-мозкова травми.

Чоловіка доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

ОДА опублікувала фото наслідків:

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Вранці повідомлялося, що на Херсонщині за минулу добу через агресію РФ дістали поранення двоє людей.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії

Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь

Зеленський: Нам треба думати, як провести вибори, але зараз закон забороняє

У понеділок на дорогах України ожеледиця, на півночі сильні морози

відеоТрамп про Орбана: Великий лідер у Європі

фотоПогрози Ніколову: правоохоронці встановили зловмисників

Усі новини...
Останні новини
00:53
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з півдня
00:26
Міністр оборони Британії: Європі треба "активізуватись"
23:39
У Батумі евакуювали найбільші ТРЦ, ймовірно через "замінування"
23:05
У Monobank знову заявили про потужні DDoS-атаки
22:54
Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії
22:42
Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь
22:00
фотоУ Донецьку на ринку через обстріл загинули люди, Сили оборони заявили про непричетність
21:40
Ми вже визначили пріоритети на наступні тижні, чітко бачимо завдання – Зеленський
21:19
Зеленський про стеження за журналістами: СБУ буде розслідувати, все знайдуть
21:10
У Франції пройшли протести проти важливого для Макрона закону про імміграцію
Усі новини...
Реклама: