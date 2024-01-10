Росія обстріляла село неподалік Херсону: поранено чоловіка
Середа, 10 січня 2024, 18:11
Російська армія обстріляла житлові будинки у селі Новодмитрівка Херсонського району, внаслідок чого поранення отримав 58-річний чоловік.
Джерело: Херсонська обласна державна адміністрація у Telegram, видання "АрміяInform"
Деталі: Повідомляється, що під час обстрілу чоловік перебував у власній оселі.
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У нього – контузія вибухова та черепно-мозкова травми.
Чоловіка доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
ОДА опублікувала фото наслідків:
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Що передувало: Вранці повідомлялося, що на Херсонщині за минулу добу через агресію РФ дістали поранення двоє людей.