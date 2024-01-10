Россия обстреляла село недалеко от Херсона: ранен мужчина
Среда, 10 января 2024, 18:11
Российская армия обстреляла жилые дома в селе Новодмитровка Херсонского района, в результате чего ранения получил 58-летний мужчина.
Источник: Херсонская областная государственная администрация в Telegram, издание "АрмияInform"
Детали: Сообщается, что во время обстрела мужчина находился в собственном доме.
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У него - контузия взрывная и черепно-мозговая травмы.
Мужчину доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
ОГА опубликовала фото последствий:
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Что предшествовало: Утром сообщалось, что на Херсонщине за минувшие сутки из-за агрессии РФ получили ранения два человека.