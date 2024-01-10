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Стефанчук пояснив, чому Рада не стала звільняти Безуглу

Євген КізіловСереда, 10 січня 2024, 19:58
Стефанчук пояснив, чому Рада не стала звільняти Безуглу
руслан стефанчук. фото: Getty Images

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, що звільняти Мар'яну Безуглу з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки можна буде лише після відповідного рішення погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.

Джерело: Стефанчук у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Порядок денний кожного пленарного засідання формує погоджувальна рада. Колективно. Представниками кожної фракції. Голова Верховної Ради України не бере участі в цих голосуваннях. Сьогодні на засіданні погоджувальної ради жодна з фракцій не поставила питання про внесення до порядку денного постанови. Тому, коли на погоджувальній раді буде ухвалено рішення внести це або будь-яке інше питання до порядку денного, його буде винесено на розгляд. Тільки так".

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Деталі: Водночас спікер наголосив, що, незважаючи "на своє ставлення до пані Мар'яни", яка системно критикує і його в соцмережах, він зобов'язується діяти винятково на підставі, в межах і способами, визначеними регламентом Верховної Ради, а "криками, блокуванням трибуни або політичними гаслами це питання вирішене не може бути".

Також Стефанчук очікує висловлення позиції від фракції "Слуга народу" щодо цього питання, оскільки Безугла є представницею цієї політсили в українському парламенті.

Пряма мова: "Крім того, комітети Верховної Ради України формуються за квотним принципом. Оскільки Мар'яна Безугла - народна депутатка від фракції "Слуга народу", я очікую саме від фракції "Слуга народу" чіткої позиції щодо цього проєкту постанови", - зазначив голова Верховної Ради.

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Деталі: Крім того, на думку спікера, 10 січня погоджувальна рада "правильно розставила пріоритети та сконцентрувалася під час формування порядку денного на питанні підтримки військових і виконанні наших зобов'язань перед Європейським Союзом".

Що передувало: 10 січня вдень на засіданні Верховної Ради народні депутати не змогли внести до порядку денного питання звільнення Мар’яни Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки та оборони.

Розгляду цього питання вимагали шість депутатів, але керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступив проти.

Після цього кілька нардепів прийшли в президію ВР та заблокували парламентську трибуну. В підсумку спікер Ради Руслан Стефанчук закрив засідання.

Передісторія:

  • 5 січня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував відсторонити нардепку Мар’яну Безуглу від посади заступника голови комітету.
  • Безугла протягом року робила кілька гучних заяв щодо військових і ведення бойових дій. Зокрема, заявляла, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не надав плану на наступний рік, тому військове керівництво України має піти.

Теми: Верховна РадаскандалСтефанчук
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