Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Стефанчук объяснил, почему Рада не стала увольнять Безуглую

Евгений КизиловСреда, 10 января 2024, 19:58
Стефанчук объяснил, почему Рада не стала увольнять Безуглую
руслан стефанчук. фото: Getty Images

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объяснил, что увольнять Марьяну Безуглую с должности заместителя председателя комитета по нацбезопасности, обороне и разведке можно будет только после соответствующего решения согласительного совета депутатских фракций и групп.

Источник: Стефанчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Повестку дня каждого пленарного заседания формирует согласительный совет. Коллективно. Представителями каждой фракции. Председатель Верховной Рады Украины не участвует в этих голосованиях. Сегодня на заседании согласительного совета ни одна из фракций не поставила вопрос о внесении в повестку дня постановления. Поэтому, когда на согласительном совете будет принято решение внести этот или любой другой вопрос в повестку дня, он будет вынесен на рассмотрение. Только так".

Реклама:

Детали: В то же время спикер подчеркнул, что, несмотря "на свое отношение к госпоже Марьяне", которая системно критикует и его в соцсетях, он обязуется действовать исключительно на основании, в пределах и способами, определенными регламентом Верховной Рады, а "криками, блокированием трибуны или политическими лозунгами этот вопрос решен не может быть".

Также Стефанчук ожидает высказывания позиции от фракции "Слуга народа" по этому вопросу, поскольку Безуглая является представительницей этой политсилы в украинском парламенте.

Прямая речь: "Кроме того, комитеты Верховной Рады Украины формируются по квотному принципу. Поскольку Марьяна Безуглая - народный депутат от фракции "Слуга народа", я ожидаю именно от фракции "Слуга народа" четкой позиции по этому проекту постановления", - отметил председатель Верховной Рады.

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Кроме того, по мнению спикера, 10 января согласительный совет "правильно расставил приоритеты и сконцентрировался при формировании повестки дня на вопросе поддержки военных и выполнении наших обязательств перед Европейским Союзом".

Что предшествовало: 10 января днем на заседании Верховной Рады народные депутаты не смогли внести в повестку дня вопрос увольнения Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Рассмотрения этого вопроса требовали шесть депутатов, но руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступил против.

После этого несколько нардепов пришли в президиум ВР и заблокировали парламентскую трибуну. В итоге спикер Рады Руслан Стефанчук закрыл заседание.

Предыстория:

  • 5 января комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал отстранить нардепа Марьяну Безуглую от должности заместителя председателя комитета.
  • Безуглая в течение года делала несколько громких заявлений относительно военных и ведения боевых действий. В частности, заявляла, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не предоставил план на следующий год, поэтому военное руководство Украины должно уйти.

Темы: Верховная РадаскандалСтефанчук
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании

Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу

Зеленский: Нам надо думать, как провести выборы, но сейчас закон запрещает

В понедельник на дорогах Украины гололедица, на севере сильные морозы

видеоТрамп об Орбане: Великий лидер в Европе

фотоУгрозы Николову: правоохранители установили злоумышленников

Все новости...
Верховная Рада
Из-за "казуса Безуглой" в Раде заблокировали трибуну: спикер закрыл заседание
Рада в первом чтении поддержала евроинтеграционный закон о лоббизме
Рада возьмется за мобилизацию в четверг
Последние новости
00:53
обновляетсяРоссияне запускали "Шахеды" с юга
00:26
Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"
23:39
В Батуми эвакуировали наибольшие ТРЦ, вероятно из-за "заминирования"
23:05
В Monobank снова заявили о мощных DDoS-атаках
22:54
Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании
22:42
Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу
22:00
фотоВ Донецке на рынке из-за обстрела погибли люди, Силы обороны заявили о непричастности
21:40
Мы уже определили приоритеты на следующие недели, четко видим задачи – Зеленский
21:19
Зеленский о слежке за журналистами: СБУ будет расследовать, и все найдут
21:10
Во Франции прошли протесты против важного для Макрона закона об иммиграции
Все новости...
Реклама: