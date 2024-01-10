Стефанчук объяснил, почему Рада не стала увольнять Безуглую

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объяснил, что увольнять Марьяну Безуглую с должности заместителя председателя комитета по нацбезопасности, обороне и разведке можно будет только после соответствующего решения согласительного совета депутатских фракций и групп.

Источник: Стефанчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Повестку дня каждого пленарного заседания формирует согласительный совет. Коллективно. Представителями каждой фракции. Председатель Верховной Рады Украины не участвует в этих голосованиях. Сегодня на заседании согласительного совета ни одна из фракций не поставила вопрос о внесении в повестку дня постановления. Поэтому, когда на согласительном совете будет принято решение внести этот или любой другой вопрос в повестку дня, он будет вынесен на рассмотрение. Только так".

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Детали: В то же время спикер подчеркнул, что, несмотря "на свое отношение к госпоже Марьяне", которая системно критикует и его в соцсетях, он обязуется действовать исключительно на основании, в пределах и способами, определенными регламентом Верховной Рады, а "криками, блокированием трибуны или политическими лозунгами этот вопрос решен не может быть".

Также Стефанчук ожидает высказывания позиции от фракции "Слуга народа" по этому вопросу, поскольку Безуглая является представительницей этой политсилы в украинском парламенте.

Прямая речь: "Кроме того, комитеты Верховной Рады Украины формируются по квотному принципу. Поскольку Марьяна Безуглая - народный депутат от фракции "Слуга народа", я ожидаю именно от фракции "Слуга народа" четкой позиции по этому проекту постановления", - отметил председатель Верховной Рады.

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Детали: Кроме того, по мнению спикера, 10 января согласительный совет "правильно расставил приоритеты и сконцентрировался при формировании повестки дня на вопросе поддержки военных и выполнении наших обязательств перед Европейским Союзом".

Что предшествовало: 10 января днем на заседании Верховной Рады народные депутаты не смогли внести в повестку дня вопрос увольнения Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Рассмотрения этого вопроса требовали шесть депутатов, но руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступил против.

После этого несколько нардепов пришли в президиум ВР и заблокировали парламентскую трибуну. В итоге спикер Рады Руслан Стефанчук закрыл заседание.

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