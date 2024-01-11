Ракетний удар росіян по Харкову: серед постраждалих громадяни Туреччини і Грузії
Четвер, 11 січня 2024, 08:59
Внаслідок ракетного удару росіян по готелю у Харкові станом на ранок 11 січня постраждали 13 осіб, серед яких двоє іноземців, повідомляє прокуратура.
Джерело: Харківська обласна прокуратура у Telegram
Дослівно прокуратура: "Отримали поранення 13 осіб. Серед них громадянка Туреччини та громадянин Грузії, обидва є журналістами турецького медіа".
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Деталі: 10 осіб перебувають у лікарні, трьом допомогу надали на місці.
Прокуратура за цим фактом розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 10 січня приблизно о 22:30 росіяни вдарили по території готелю у Харкові.
- У результаті влучання двох ракет типу С-300 виникла пожежа, будівля готелю зазнала часткової руйнації. Також пошкоджено автомобілі, підприємства та житлові будинки.
- За попередніми даними, ракети росіяни випустили з території Бєлгородської області РФ.