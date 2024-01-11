Ракетний удар росіян по Харкову: серед постраждалих громадяни Туреччини і Грузії

Внаслідок ракетного удару росіян по готелю у Харкові станом на ранок 11 січня постраждали 13 осіб, серед яких двоє іноземців, повідомляє прокуратура.

Джерело: Харківська обласна прокуратура у Telegram

Дослівно прокуратура: "Отримали поранення 13 осіб. Серед них громадянка Туреччини та громадянин Грузії, обидва є журналістами турецького медіа".

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Фото прокуратури

Деталі: 10 осіб перебувають у лікарні, трьом допомогу надали на місці.

Прокуратура за цим фактом розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).

Фото прокуратури

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