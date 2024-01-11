Ракетный удар россиян по Харькову: среди пострадавших граждане Турции и Грузии
Четверг, 11 января 2024, 08:59
В результате ракетного удара россиян по отелю в Харькове по состоянию на утро 11 января пострадали 13 человек, среди которых двое иностранцев, сообщает прокуратура.
Источник: Харьковская областная прокуратура в Telegram
Дословно прокуратура: "Получили ранения 13 человек. Среди них гражданка Турции и гражданин Грузии, оба являются журналистами турецкого медиа".
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Детали: 10 человек находятся в больнице, трем помощь оказали на месте.
Прокуратура по данному факту начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 10 января примерно в 22:30 россияне ударили по территории отеля в Харькове.
- В результате попадания двух ракет типа С-300 возник пожар, здание отеля подверглось частичному разрушению. Также повреждены автомобили, предприятия и жилые дома.
- По предварительным данным, ракеты россияне выпустили с территории Белгородской области РФ.