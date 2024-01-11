Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ракетный удар россиян по Харькову: среди пострадавших граждане Турции и Грузии

Ирина БалачукЧетверг, 11 января 2024, 08:59
Ракетный удар россиян по Харькову: среди пострадавших граждане Турции и Грузии
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

В результате ракетного удара россиян по отелю в Харькове по состоянию на утро 11 января пострадали 13 человек, среди которых двое иностранцев, сообщает прокуратура.

Источник: Харьковская областная прокуратура в Telegram

Дословно прокуратура: "Получили ранения 13 человек. Среди них гражданка Турции и гражданин Грузии, оба являются журналистами турецкого медиа". 

Реклама:
 
Фото прокуратуры

Детали: 10 человек находятся в больнице, трем помощь оказали на месте.

Прокуратура по данному факту начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). 

 
Фото прокуратуры

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Харьковракетный ударРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Буданов: Обмен пленными состоится в ближайшее время

фотоХищение 1,5 млрд грн: разоблачены чиновники Минобороны и менеджеры "Львовского арсенала"

обновленоВ Киеве и большинстве областей объявляли тревогу: звучали взрывы

Танкер, атакованный хуситами, перевозил российскую нефть

фотоВ аэропорту Мюнхена у украинца-пенсионера нашли 450 тысяч евро наличными

фотоЛукашенко снова прилетел к Путину

Все новости...
Харьков
Спасатели показали последствия ракетного удара по центру Харькова
Ракетный удар по Харькову: 11 пострадавших, среди них – журналисты из Турции
Россияне ночью обстреляли детский лагерь в Харькове
Последние новости
00:58
Шольц призвал не допустить повторения ошибок истории
00:22
Британия предлагает "план из пяти пунктов" для достижения мира в Газе – FТ
23:44
дополнено, фотоРоссияне атаковали промышленный объект на Полтавщине
23:28
Буданов: Обмен пленными состоится в ближайшее время
22:58
фотоХищение 1,5 млрд грн: разоблачены чиновники Минобороны и менеджеры "Львовского арсенала"
22:16
The Telegraph: Переход на военную экономику может позволить РФ победить за несколько лет
22:01
В почти 20 городах Португалии потребовали решения проблем с жильем
21:28
фото"Шахеды" атаковали объект инфраструктуры в Запорожье
21:15
В Германии – снова многотысячные демонстрации против правого экстремизма
20:44
Буданов о катастрофе Ил-76: Ситуация непонятна, Россия не показывает трупы
Все новости...
Реклама: