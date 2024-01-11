Ракетный удар россиян по Харькову: среди пострадавших граждане Турции и Грузии

В результате ракетного удара россиян по отелю в Харькове по состоянию на утро 11 января пострадали 13 человек, среди которых двое иностранцев, сообщает прокуратура.

Источник: Харьковская областная прокуратура в Telegram

Дословно прокуратура: "Получили ранения 13 человек. Среди них гражданка Турции и гражданин Грузии, оба являются журналистами турецкого медиа".

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Фото прокуратуры

Детали: 10 человек находятся в больнице, трем помощь оказали на месте.

Прокуратура по данному факту начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Фото прокуратуры

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