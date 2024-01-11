Дружину підозрюваного у корупції підприємця Гринкевича звільнили з "Львівської політехніки"
Четвер, 11 січня 2024, 16:08
Професорку національного університету "Львівська політехінка" Світлану Гринкевич, яка є дружиною одного з найбільших постачальників Міністерства оборони, якого підозрюють у дачі хабара слідчому ДБР, Ігоря Гринкевича, звільнили з навчального закладу.
Джерело: "Радіо Свобода"
Деталі: Гринкевич написала заяву на звільнення, в університеті повідомили, що вже підписано наказ про її звільнення з посади професора кафедри маркетингу та логістики.
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Повідомляється, що студенти планували акцію протесту на 12 січня з вимогою звільнити з посади Світлану Гринкевич.
Передісторія:
- 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міноборони, який пропонував хабар у 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління Бюро за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування. УП з'ясувала, що це - Ігор Гринкевич.
- 30 грудня 2023 року Гринкевичу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави в розмірі 429 млн 440 тис. гривень.
- Син Гринкевича стверджує, що діяльність його родини відбувалась в умовах чинного законодавства і скандал замовний.
- 11 січня правоохоронці арештували майно сім’ї та підконтрольних кампаній львівського бізнесмена.
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