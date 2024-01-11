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Жену подозреваемого в коррупции предпринимателя Гринкевича уволили из "Львовской политехники"

Станислав ПогориловЧетверг, 11 января 2024, 16:08
Жену подозреваемого в коррупции предпринимателя Гринкевича уволили из Львовской политехники
БИЗНЕСМЕН ИГОРЬ ГРИНКЕВИЧ (СЛЕВА), ЕГО ДЕТИ ОЛЬГА И РОМАН, А ТАКЖЕ СУПРУГА СВЕТЛАНА. ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ

Профессора национального университета "Львовская политехинка" Светлану Гринкевич, которая является женой одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, которого подозревают в даче взятки следователю ГБР, Игоря Гринкевича, уволили из учебного заведения.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Гринкевич написала заявление на увольнение, в университете сообщили, что уже подписан приказ о ее увольнении с должности профессора кафедры маркетинга и логистики.

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Сообщается, что студенты планировали акцию протеста на 12 января с требованием уволить с должности Светлану Гринкевич.

Предыстория:

  • 29 декабря 2023 года работники ГБР задержали львовского бизнесмена, одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, который предлагал взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления Бюро за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования. УП узнала, что речь идет об Игоре Гринкевиче.
  • 30 декабря 2023 года Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429 млн 440 тыс. гривен.
  • Сын Гринкевича утверждает, что деятельность его семьи происходила в условиях действующего законодательства и скандал заказной.
  • 11 нваря правоохранители арестовали имущество семьи и подконтрольных кампаний львовского бизнесмена.

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Темы: Львовщинаскандалкоррупция
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