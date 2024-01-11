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В Офісі генпрокурора отримали попередні докази, що Росія вдарила по Україні ракетами КНДР

Тетяна ОлійникЧетвер, 11 січня 2024, 18:38
В Офісі генпрокурора отримали попередні докази, що Росія вдарила по Україні ракетами КНДР
Уламки ракети, якою росіяни вдарили по Харкову 2 січня. Фото - Харківська обласна прокуратура

Українські слідчі отримали перші попередні докази того, що Росія могла використати ракети виробництва КНДР при обстрілі Харкова 2 січня.

Джерело: генеральний прокурор України Андрій Костін в етері "Єдиних новин"

Пряма мова: "Щодо Північної Кореї: днями ми отримали перші докази можливого використання збройними силами РФ ракет виготовлених в цій країні. Результати попередньої науково-технічної експертизи підтверджують, що випущена 2 січня по центральній частині Харкова ракета – є ракетою малої дальності, яка розроблена Північною Кореєю.

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До аналогічних висновків дійшли і наші військові експерти з нашої міжвідомчої робочої групи при ОГП, які також були на місці і робили попередній огляд та аналіз частин ракети".

Деталі: За словами Костіна, зараз триває комплексна комісійна експертиза, яка має остаточно підтвердити цей факт. Також прокурори працюють з іншими уламками ракет на місцях нещодавніх атак на Харківщині та Одещині.

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 4 січня представник Білого Дому Джон Кірбі розповів, що Росія уже принаймні двічі застосовувала в Україні ракети, придбані у КНДР, – 30 грудня 2023 року ракета влучила у відкрите поле в Запорізькій області та 2 січня 2024 року (наслідки використання ще оцінюються).
  • Сполучені Штати готують додаткові санкції проти осіб, причетних до передання Росії військової допомоги з Північної Кореї та Ірану – зокрема балістичних ракет.
  • Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що у Повітряних силах поки не можуть підтвердити інформацію про застосування Росією балістичних ракет, придбаних в КНДР.
  • Заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький розповів, що наразі в Україні немає доказової бази про наявність в Росії ракет, які постачає Північна Корея, але в ГУР точно знають про існування таких угод. 

Теми: КНДРОфіс генпрокурораракетний ударРосія
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