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В Офисе генпрокурора получили предварительные доказательства, что Россия ударила по Украине ракетами КНДР

Татьяна ОлейникЧетверг, 11 января 2024, 18:38
В Офисе генпрокурора получили предварительные доказательства, что Россия ударила по Украине ракетами КНДР
Обломки ракеты, которой россияне ударили по Харькову 2 января. Фото - Харьковская областная прокуратура

Украинские следователи получили первые предварительные доказательства того, что Россия могла использовать ракеты производства КНДР при обстреле Харькова 2 января.

Источник: генеральный прокурор Украины Андрей Костин в эфире "Единых новостей"

Прямая речь: "О Северной Корее: на днях мы получили первые доказательства возможного использования вооруженными силами РФ ракет изготовленных в этой стране. Результаты предварительной научно-технической экспертизы подтверждают, что выпущенная 2 января по центральной части Харькова ракета – ракета малой дальности, разработанная Северной Кореей.

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К аналогичным выводам пришли и наши военные эксперты из нашей межведомственной рабочей группы при ОГП, которые также были на месте и производили предварительный обзор и анализ частей ракеты".

Детали: По словам Костина, сейчас идет комплексная комиссионная экспертиза, которая должна окончательно подтвердить этот факт. Также прокуроры работают с другими обломками ракет на местах недавних атак Харьковщины и Одесщины.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 4 января представитель Белого Дома Джон Кирби рассказал, что Россия уже по крайней мере дважды применяла в Украине ракеты, приобретенные у КНДР, – 30 декабря 2023 года ракета попала в открытое поле в Запорожской области и 2 января 2024 года (последствия использования еще оцениваются).
  • Соединенные Штаты готовят дополнительные санкции против лиц, причастных к передаче России военной помощи из Северной Кореи и Ирана - в частности баллистических ракет.
  • Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что в Воздушных силах пока не могут подтвердить информацию о применении Россией баллистических ракет, приобретенных в КНДР.
  • Заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий рассказал, что сейчас в Украине нет доказательной базы о наличии в России ракет, которые поставляет Северная Корея, но в ГУР точно знают о существовании таких соглашений.

Темы: КНДРОфис генпрокурораракетный ударРосcия
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