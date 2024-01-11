В Офисе генпрокурора получили предварительные доказательства, что Россия ударила по Украине ракетами КНДР

Украинские следователи получили первые предварительные доказательства того, что Россия могла использовать ракеты производства КНДР при обстреле Харькова 2 января.

Источник: генеральный прокурор Украины Андрей Костин в эфире "Единых новостей"

Прямая речь: "О Северной Корее: на днях мы получили первые доказательства возможного использования вооруженными силами РФ ракет изготовленных в этой стране. Результаты предварительной научно-технической экспертизы подтверждают, что выпущенная 2 января по центральной части Харькова ракета – ракета малой дальности, разработанная Северной Кореей.

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К аналогичным выводам пришли и наши военные эксперты из нашей межведомственной рабочей группы при ОГП, которые также были на месте и производили предварительный обзор и анализ частей ракеты".

Детали: По словам Костина, сейчас идет комплексная комиссионная экспертиза, которая должна окончательно подтвердить этот факт. Также прокуроры работают с другими обломками ракет на местах недавних атак Харьковщины и Одесщины.

Что предшествовало:

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