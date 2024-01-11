Квартири, елітні автомобілі, зброя: АРМА назвало знайдені в Гринкевичів активи

БІЗНЕСМЕН ІГОР ГРИНКЕВИЧ (ЗЛІВА), ЙОГО ДІТИ ОЛЬГА І РОМАН, А ТАКОЖ ДРУЖИНА СВІТЛАНА. ФОТО ІЗ СОЦМЕРЕЖ

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів показало перелік розшуканих активів львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого підозрюють у дачі хабара слідчому ДБР, та його родичів.

Джерело: пресслужба АРМА

Деталі: Зазначається, що агентство на запит ДБР розшукало елітну нерухомість, топавтомобілі та зброю.

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житлова нерухомість – 17 (зокрема, 3 квартири у власності дружини Ігоря Гринкевича Світлани; 1 львівська квартира у власності Ярини Гринкевич; 1 львівська квартира у власності Мар’яна Шведа та 2 квартири у власності Софії Морозюк)

нежитлова нерухомість – 7 (зокрема, нежитлове приміщення на вул. Саксаганського у центрі столиці)

земельні ділянки – 18 (зокрема значні ділянки у Литвинівській с/раді Вишгородського району Київської області, що належать Ігорю Гринкевичу та його сину Роману Гринкевичу)

автомобілі преміумкласу – 9

частки в статутному капіталі – 14 731 625 грн

зброя – 12

майнові права інтелектуальної власності – 3.

За словами заступника голови АРМА Павла Великоречаніна, Нацагентство встановило наявність у фігурантів банківських рахунків у понад 8 установ. Тож АРМА ініціювало заходи з отримання інформації про наявність коштів та операцій на рахунках.

Вказано, що отримані дані орган у надзвичайно короткий термін та у повному обсязі спрямував до ДБР для арешту активів та їх майбутньої можливої конфіскації.

Що передувало: Вдень 11 січня Державне бюро розслідувань повідомило, що в межах розслідування за фактом здійснення поставок товарів для потреб МОУ, було проведено обшуки за адресами проживання та роботи львівського бізнесмена, за адресами проживання директорів та офісів і підконтрольних йому компаній.

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"Для забезпечення відшкодування спричинених збитків, було накладено арешти на нерухоме майно, транспортні засоби преміумкласу, які перебувають у власності сім’ї бізнесмена, а також на майно та рахунки підконтрольних йому компаній", – йшлося у повідомленні Бюро.

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