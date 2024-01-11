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Квартиры, элитные автомобили, оружие: АРМА назвало найденные у Гринкевичей активы

Валентина РоманенкоЧетверг, 11 января 2024, 19:39
Квартиры, элитные автомобили, оружие: АРМА назвало найденные у Гринкевичей активы
БИЗНЕСМЕН ИГОРЬ ГРИНКЕВИЧ (СЛЕВА), ЕГО ДЕТИ ОЛЬГА И РОМАН, А ТАКЖЕ ЖЕНА СВЕТЛАНА. ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений показало перечень разысканных активов львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, которого подозревают в даче взятки следователю ГБР, и его родственников.

Источник: пресс-служба АРМА

Детали: Отмечается, что агентство на запрос ГБР разыскало элитную недвижимость, топавтомобили и оружие.

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  • жилая недвижимость - 17 (в частности, 3 квартиры в собственности жены Игоря Гринкевича Светланы; 1 львовская квартира в собственности Ярины Гринкевич; 1 львовская квартира в собственности Марьяна Шведа и 2 квартиры в собственности Софии Морозюк)
  • нежилая недвижимость - 7 (в частности, нежилое помещение на ул. Саксаганского в центре столицы)
  • земельные участки - 18 (в частности значительные участки в Литвиновском с/совете Вышгородского района Киевской области, принадлежащие Игорю Гринкевичу и его сыну Роману Гринкевичу)
  • автомобили премиум-класса - 9
  • доли в уставном капитале - 14 731 625 грн
  • оружие - 12
  • имущественные права интеллектуальной собственности - 3.

По словам заместителя председателя АРМА Павла Великоречанина, Нацагентство установило наличие у фигурантов банковских счетов в более 8 учреждений. Поэтому АРМА инициировало мероприятия по получению информации о наличии средств и операций на счетах.

Указано, что полученные данные орган в чрезвычайно короткий срок и в полном объеме направил в ГБР для ареста активов и их будущей возможной конфискации.

Что предшествовало: Днем 11 января Государственное бюро расследований сообщило, что в рамках расследования по факту осуществления поставок товаров для нужд МОУ, были проведены обыски по адресам проживания и работы львовского бизнесмена, по адресам проживания директоров и офисов и подконтрольных ему компаний.

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"Для обеспечения возмещения причиненного ущерба, были наложены аресты на недвижимое имущество, транспортные средства премиум-класса, находящихся в собственности семьи бизнесмена, а также на имущество и счета подконтрольных ему компаний", - говорилось в сообщении Бюро.

Предыстория:

  • 29 декабря 2023 года работники ГБР задержали львовского бизнесмена, одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, который предлагал взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления Бюро за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования. УП узнала, что речь идет об Игоре Гринкевиче.
  • 30 декабря 2023 года Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429 млн 440 тыс. гривен.
  • Сын Гринкевича заявил, что деятельность его семьи происходила в условиях действующего законодательства и скандал заказной.

Темы: Львовщинакоррупция
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