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Байден подтвердил атаку США, Британии и союзников на хуситов в Йемене

Ольга ГлущенкоПятница, 12 января 2024, 02:58
Байден подтвердил атаку США, Британии и союзников на хуситов в Йемене
Джо Байден. Фото: Getty Images

Президент Штатов Джо Байден подтвердил атаку США, Британии при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов на хуситов в Йемене.

Источник: заявление Байдена

Прямая речь: "Сегодня по моему указанию вооруженные силы США вместе с Великобританией и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене, которые использовались боевиками-хуситами для угрозы свободе судоходства на одном из наиболее важных водных путей мира.

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Эти удары являются прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море, в том числе с применением впервые в истории противокорабельных баллистических ракет".

Детали: В заявлении Байдена отмечается, что "эти нападения поставили под угрозу американский персонал, гражданских моряков и наших партнеров, поставили под угрозу торговлю и свободу судоходства".

Также отмечается, что более 50 стран пострадали от 27 нападений на международное коммерческое судоходство. Экипажи из более 20 стран подверглись угрозам или были захвачены в заложники во время актов пиратства.  Более 2000 кораблей были вынуждены изменить маршрут на тысячи миль, чтобы избежать Красного моря, что может привести к недельным задержкам в доставке товаров.

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А 9 января хуситы совершили свою крупнейшую атаку, непосредственно направленную против американских кораблей.

Прямая речь: "Реакция международного сообщества на эти безрассудные атаки была единой и решительной".

"Сегодняшняя оборонительная акция является продолжением этой широкой дипломатической кампании и эскалации нападений боевиков-хуситов на коммерческие суда.

Эти целенаправленные удары являются четким сигналом, что Соединенные Штаты и наши партнеры не потерпят нападений на наш персонал и не позволят враждебным субъектам ставить под угрозу свободу судоходства на одном из наиболее важных коммерческих маршрутов в мире.

Я без колебаний буду принимать дальнейшие меры для защиты наших людей и свободного потока международной торговли, если это будет необходимо".

Что предшествовало: Соединенные Штаты и Великобритания начали наносить удары по целям, связанным с хуситами в Йемене.

Американские и британские военные бомбили более десятка объектов, используемых поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене, в рамках массированного ответного удара с использованием ракет "Томагавк", запускаемых с военных кораблей и истребителей.

Темы: БайденБлижний Востоквойна
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