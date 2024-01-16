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В Росії 6 років колонії отримав полковник, який закупив не ті радари для захисту Кримського мосту  

Олександр ШумілінВівторок, 16 січня 2024, 19:19
В Росії 6 років колонії отримав полковник, який закупив не ті радари для захисту Кримського мосту  
Фото ілюстративне

В Росії військовий суд засудив главу відділу морського управління Росгвардії полковника Сергія Волкова до 6 років колонії у справі про неякісні радіолокатори для захисту Кримського мосту окупантів від безпілотників.

Джерело: російське видання "Медіазона"

Деталі: Волкова визнали винним у перевищенні повноважень, що спричинило тяжкі наслідки. Про його затримання та арешт стало відомо наприкінці березня 2023 року. Як пише видання, "Ростовський-на-Дону науково-дослідний інститут радіозв'язку" і Нацгвардія уклали контракт на 395,5 млн рублів на поставку двох радіолокаційних комплексів по боротьбі з БПЛА, які могли використовуватися, зокрема, для захисту Кримського мосту.

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Волков не визнав провину.

Дослівно: "За версією слідства, Волков прийняв на озброєння системи, які, як з'ясувалося під час виконання контракту, "не давали змоги успішно розв'язувати завдання щодо боротьби з безпілотними апаратами". Під час винесення вироку суддя уточнив, що комплекс, який купив Волков, справний, але не підходить для захисту від безпілотників".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Під ранок 17 липня 2023 року так званий "глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія", у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту "впав" проліт.
  • Пізніше стало відомо, що нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС. Зазначалося, що міст атакували за допомогою надводних дронів. 

Теми: Кримокупація
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