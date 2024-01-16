В Росії 6 років колонії отримав полковник, який закупив не ті радари для захисту Кримського мосту  

В Росії військовий суд засудив главу відділу морського управління Росгвардії полковника Сергія Волкова до 6 років колонії у справі про неякісні радіолокатори для захисту Кримського мосту окупантів від безпілотників.

Джерело: російське видання "Медіазона"

Деталі: Волкова визнали винним у перевищенні повноважень, що спричинило тяжкі наслідки. Про його затримання та арешт стало відомо наприкінці березня 2023 року. Як пише видання, "Ростовський-на-Дону науково-дослідний інститут радіозв'язку" і Нацгвардія уклали контракт на 395,5 млн рублів на поставку двох радіолокаційних комплексів по боротьбі з БПЛА, які могли використовуватися, зокрема, для захисту Кримського мосту.

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Волков не визнав провину.

Дослівно: "За версією слідства, Волков прийняв на озброєння системи, які, як з'ясувалося під час виконання контракту, "не давали змоги успішно розв'язувати завдання щодо боротьби з безпілотними апаратами". Під час винесення вироку суддя уточнив, що комплекс, який купив Волков, справний, але не підходить для захисту від безпілотників".

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