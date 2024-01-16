В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста
В России военный суд приговорил главу отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова к 6 годам колонии по делу о некачественных радиолокаторах для защиты Крымского моста от беспилотников.
Источник: российское издание "Медиазона"
Детали: Волкова признали виновным в превышении полномочий, повлекшее тяжкие последствия. О его задержании и аресте стало известно в конце марта 2023 года. Как пишет издание, "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" и Нацгвардия заключили контракт на 395,5 млн рублей на поставку двух радиолокационных комплексов по борьбе с БПЛА, которые могли использоваться, в частности, для защиты Крымского моста.
Волков не признал вину.
Дословно: "По версии следствия, Волков принял на вооружение системы, которые, как выяснилось в ходе выполнения контракта, "не позволяли успешно решать задачи по борьбе с беспилотными аппаратами". Во время вынесения приговора судья уточнил, что комплекс, который купил Волков, исправен, но не подходит для защиты от беспилотников".
Предыстория:
- Под утро 17 июля 2023 года так называемый "глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие", в связи с чем движение на мосту остановлено. Российские ТГ-каналы сообщают, что на мосту "упал" пролет.
- Позже стало известно, что ночная атака на Крымский мост была спецоперацией СБУ и ВМС. Отмечалось, что мост атаковали с помощью надводных дронов.