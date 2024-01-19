У російських Клинцях понад 5 годин масштабно палає нафтобаза після атаки безпілотника

У російському місті Клинці вирує масштабна пожежа на нафтобазі, губернатор Брянської області РФ заявив, що загоряння виникло вранці нібито після збиття українського безпілотника.

Станом на 12:00 гасіння пожежі триває. З вогнем борються 170 пожежників, частину приватного сектора довелося відселити.

Джерело: губернатор Олександр Богомаз, Міноборони РФ і російські Telegram-канали

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Деталі: За словами російського губернатора, українці нібито зробили спробу атакувати об'єкти на території міста Клинці за допомогою БПЛА.

У російських Клинцях після атаки безпілотника досі вирує пожежа. Її гасять уже пів дня. Повідомляють, що через загоряння влада вирішила евакуювати 3 десятки людей. Відео МНС РФ pic.twitter.com/UzAhaer8DU — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 19, 2024

Пряма мова Богомаза: "Безпілотний літальний апарат літакового типу пригнічений засобами РЕБ Міністерства оборони РФ. Під час знищення повітряної цілі сталося скидання боєприпасу на територію Клинцівської нафтобази.

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За попередньою інформацією, постраждалих немає. Є загоряння резервуарів в обвалуванні".

У російських Клинцях горить нафтобаза: влада каже − була атака безпілотника. Відео з російських Telegram-каналів pic.twitter.com/nUpIzGsftB — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 19, 2024

Деталі: За словами чиновника, на місці працюють пожежники.

Про нібито знищення безпілотника близько 6:40 ранку повідомляє і російське Міноборони. Однак там заявляють, що БПЛА над територією Брянської області нібито збили за допомогою ППО.

Відео пожежі на нафтобазі у російському місті Клинці вранці 19 січня. Кажуть, була атака БПЛА. Відео з російських Telegram-каналів pic.twitter.com/aVkwMMyHTc — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 19, 2024

У російських Telegram-каналах публікують відео з Клинців, на якому видно величезний стовп чорного диму.

Канал "Осторожно, новости" пише, що масштабну пожежу на нафтобазі в Клинцях зняли пасажири поїзда, який нещодавно прибув до міста.

За їхніми словами, територію в цьому районі частково перекрили.

На нафтобазі в Брянській області Росії сталася пожежа після атаки безпілотника. Відео з російських Telegram-каналів pic.twitter.com/7rhSQpysBI — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 19, 2024

Пропагандистське видання РИА Новости пише, що для допомоги в гасінні пожежі прибув пожежний поїзд. Повідомляють, що загоряння нібито не вплинула на рух поїздів у цьому регіоні РФ.

Співрозмовник "Української правди" в спецслужбах повідомив, що у ніч на 19 січня Головне управління розвідки МОУ влаштувало чергову спецоперацію на території Росії за допомогою українських безпілотників. Дрони атакували Тамбовський пороховий завод та нафтобазу в Клинцях Брянської області.

Фото з Telegram-каналу The Mosсow Time

Доповнено: Губернатор Богомаз повідомляє, що станом на 12:00 гасіння пожежі триває. На базі горять чотири резервуари з нафтопродуктами. З вогнем борються понад 140 осіб.

Понад три десятки жителів приватного сектора вирішили евакуювати.

Довідка від The Mosсow Time: Клинцівська нафтобаза належить підконтрольному "Роснєфті" "Брянськнафтопродукту". Вона розташована в місті Клинці, що за 50 км від кордону з Україною. Це одна з двох нафтобаз "Роснєфті" в регіоні. Друга розташована у Фокінському районі Брянська.

До цього Клинцівську нафтобазу дрони атакували в травні минулого року.

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