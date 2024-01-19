Над Азовським морем з'явився російський А-50, випробовує долю – Ігнат
Ніч на 19 січня була доволі спокійною, зранку в акваторії Азовського моря було зафіксовано російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.
Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону
Пряма мова: "Не часто так буває, що більш-менш спокійна ніч в повітряному просторі, немає атак засобами повітряного нападу, такими як безпілотники, перш за все, які ми фактично щоночі звикли бачити протягом осені та зими. Ця ніч – одна з небагатьох, яка була без повідомлень…
Після трьох потужних атак ворога є певне затишшя, але це не значить, що треба якось розслаблятися.
Щойно карта (програма "Віраж-планшет" -ред.) була порожня, а от зараз з’явилося 5-6 повітряних цілей, зокрема в акваторії Азовського моря славнозвісний вже А-50, випробовує свою долю.
Ми говорили напередодні про те, що буде після знищення А-50: прилетить інший. Немає нічого дивного, тому що в Росії є ще такі літаки.
Тому, є А-50, є винищувач ближче до Ростова, а також безпілотники (оперативно-тактичного рівня), які стежать за лінією фронту".
Знати більше: Знищені птахи. Над Азовським морем збили російські А-50 та Іл-22. Що про них відомо
Передісторія:
- Увечері 14 січня у російських та українських Telegram-каналах з’явились повідомлення про збиття російського розвідувального літака А-50 та про пошкодження ворожого повітряного командного пункту Іл-22М, вранці 15 січня цю інформацію частково підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, а також джерела "Української правди" у владі.
- Зранку 15 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що повітряні сили ЗСУ збили два важливих російських судна − літак дальнього радіолокаційного виявлення та повітряний пункт управління.
- За даними Повітряних сил, повітряний пункт управління російських окупантів Іл-22 все ж уцілів після ураження, але не підлягає відновлюванню.