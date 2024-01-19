Над Азовським морем з'явився російський А-50, випробовує долю – Ігнат

Ніч на 19 січня була доволі спокійною, зранку в акваторії Азовського моря було зафіксовано російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Не часто так буває, що більш-менш спокійна ніч в повітряному просторі, немає атак засобами повітряного нападу, такими як безпілотники, перш за все, які ми фактично щоночі звикли бачити протягом осені та зими. Ця ніч – одна з небагатьох, яка була без повідомлень…

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Після трьох потужних атак ворога є певне затишшя, але це не значить, що треба якось розслаблятися.

Щойно карта (програма "Віраж-планшет" -ред.) була порожня, а от зараз з’явилося 5-6 повітряних цілей, зокрема в акваторії Азовського моря славнозвісний вже А-50, випробовує свою долю.

Ми говорили напередодні про те, що буде після знищення А-50: прилетить інший. Немає нічого дивного, тому що в Росії є ще такі літаки.

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Тому, є А-50, є винищувач ближче до Ростова, а також безпілотники (оперативно-тактичного рівня), які стежать за лінією фронту".

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