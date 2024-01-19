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Над Азовским морем появился российский А-50, испытывает судьбу – Игнат

Валентина РоманенкоПятница, 19 января 2024, 10:10
Над Азовским морем появился российский А-50, испытывает судьбу – Игнат
А-50. иллюстративное фото из Википедии

Ночь на 19 января была довольно спокойной, утром в акватории Азовского моря был зафиксирован российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Не часто так бывает, что более-менее спокойная ночь в воздушном пространстве, нет атак средствами воздушного нападения, такими как беспилотники, прежде всего, которые мы фактически каждую ночь привыкли видеть в течение осени и зимы. Эта ночь - одна из немногих, которая была без сообщений...

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После трех мощных атак врага есть определенное затишье, но это не значит, что надо как-то расслабляться.

Только что карта (программа "Вираж-планшет" -ред.) была пуста, а вот сейчас появилось 5-6 воздушных целей, в частности в акватории Азовского моря знаменитый уже А-50, испытывает свою судьбу.

Мы говорили накануне о том, что будет после уничтожения А-50: прилетит другой. Нет ничего удивительного, потому что в России есть еще такие самолеты.

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Поэтому, есть А-50, есть истребитель ближе к Ростову, а также беспилотники (оперативно-тактического уровня), которые следят за линией фронта".

Знать больше: Уничтоженные птицы. Над Азовским морем сбили российские А-50 и Ил-22. Что о них известно

Предыстория:

  • Вечером 14 января в российских и украинских Telegram-каналах появились сообщения о сбитии российского разведывательного самолета А-50 и о повреждении вражеского воздушного командного пункта Ил-22М; утром 15 января эту информацию частно подтвердил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, а также источники "Украинской правды" во власти.
  • Утром 15 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что воздушные силы ВСУ сбили два важных российских судна - самолет дальнего радиолокационного обнаружения и воздушный пункт управления.
  • По данным Воздушных сил, воздушный пункт управления российских оккупантов Ил-22 все же уцелел после поражения, но не подлежит восстановлению.

Темы: авиаРосcиявойнаВоздушные силы ВСУ
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