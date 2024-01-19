Reuters називав війну в Україні "кризою": виправились

Одне з найбільших в світі інформаційних агентств Reuters на другому році повномасштабної війни Росії проти України виправило на своєму сайті рубрику "українська криза" на "війну України та Росії".

Джерело: лист Reuters та сайт агентства

Деталі: Кілька днів тому в мережі поширили інформацію, що для рубрикації матеріалів про війну в Україні на сайті Reuters використовується формулювання "українська криза". При цьому поруч із "українською кризою" була рубрика "війна ХАМАС та Ізраїлю".

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"УКРАЇНСЬКА КРИЗА" НА САЙТІ REUTERS ДО ОНОВЛЕННЯ РУБРИК

У відповіді на лист працівника "Української правди" (відправлений не від імені УП) агентство повідомило, що оновило рубрики на сайті. Наразі для рубрикації на сайті використано формулювання "війна України та Росії".

ПІСЛЯ ОНОВЛЕННя РУБРИК

Довідково: Формулювання "українська криза" використовується російською пропагандою для уникнення слова "війна". У такий спосіб пропагандисти, зокрема, намагаються применшити ступінь трагічності ситуації. Також з формувалювання "українська криза" складається враження, що нібито це суто внутрішня проблема України, до якої Росія не має стосунку.

Крім Росії, війну в Україні "кризою" у публічній риториці називає Китай.