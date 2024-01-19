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Reuters называл войну в Украине "кризисом": исправились

Татьяна ЛозовенкоПятница, 19 января 2024, 11:53
Reuters называл войну в Украине кризисом: исправились
Reuters, Getty images

Одно из крупнейших в мире информационных агентств Reuters на втором году полномасштабной войны России против Украины исправило на своем сайте рубрику "украинский кризис" на "войну Украины и России".

Источник: письмо Reuters и сайт агентства

Детали: Несколько дней назад в сети распространили информацию, что для рубрикации материалов об Украине на сайте Reuters используется формулировка "украинский кризис". При этом рядом с "украинским кризисом" была рубрика "война ХАМАС и Израиля".

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В ответе на письмо сотрудника "Украинской правды" (отправленное не от имени УП) агентство сообщило, что обновило рубрики на сайте. Сейчас для рубрикации на сайте использована формулировка "война Украины и России".

 

Справочно: Формулировка "Украинский кризис" используется российской пропагандой для избежания слова "война". Таким образом пропагандисты, в частности, пытаются уменьшить степень трагичности ситуации. Также из формулировки "украинский кризис" складывается впечатление, что якобы это сугубо внутренняя проблема Украины, к которой Россия не имеет отношения.

Кроме России, войну в Украине "кризисом" в публичной риторике называет Китай.

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Темы: медиаСМИпропагандавойна
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