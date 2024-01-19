Перевірка виявила неякісне харчування військових на сході

Міністерство оборони у відповідь на скарги військових позапланово перевірило склади деяких військових частин на сході країни та знайшло порушення щодо якості, кількості та термінів поставок компанією-переможцем на постачання продуктів для Збройних сил.

Джерело: пресслужба Міноборони

Дослівно: "Заступник міністра оборони Віталій Половенко разом з членом антикорупційної ради Геннадієм Кривошеєю позапланово перевірили склади деяких військових частин на сході країни. Причиною цьому стали скарги військових на якість харчування".

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Деталі: Повідомляється, що в ході перевірки виявилося, що продукти поставили невчасно, а їхня якість не відповідає нормам.

"Ми реагуємо на скарги військових, тому приїхали з незапланованим "візитом" в частини. Усе фіксуємо. Виявилося, через невчасне постачання компанією-переможцем харчів у певних областях запаси продуктів недостатні", – сказав Половенко.

В Міноборони розпочали роботу робочих груп, які перевіряють якість та вчасне постачання продуктів. "Це питання на жорсткому контролі. Компанія перемогла у 10-ти лотах на харчування, але тепер фізично не може впоратися з постачанням", – додав заступник міністра.

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В міністерстві кажуть, відповідно до умов договору можуть у такому випадку замінити постачальника.

"Тобто частини, де компанія не встигає з постачанням, ми виводимо з договору та перепідпорядкуємо до компаній-переможців у прилеглих областях. Продукти повинні бути якісними, а їх постачання – безперервним", – пояснив Половенко.

За всіма зафіксованими порушеннями в Міноборони складуть відповідні акти. Також за недотримання умов договору міністерство виставить штрафні санкції компанії, яка несвоєчасно поставила продукцію. Крім того, за зіпсовані та неякісні продукти харчування компанія також має відшкодувати кошти.

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