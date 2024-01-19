Проверка выявила некачественное питание военных на востоке
Министерство обороны в ответ на жалобы военных внепланово проверило склады некоторых воинских частей на востоке страны и нашло нарушения по качеству, количеству и срокам поставок компанией-победителем на поставку продуктов для Вооруженных сил.
Источник: пресс-служба Минобороны
Дословно: "Заместитель министра обороны Виталий Половенко вместе с членом антикоррупционного совета Геннадием Кривошеей внепланово проверили склады некоторых воинских частей на востоке страны. Причиной этому стали жалобы военных на качество питания".
Детали: Сообщается, что в ходе проверки оказалось, что продукты поставили не вовремя, а их качество не соответствует нормам.
"Мы реагируем на жалобы военных, поэтому приехали с незапланированным "визитом" в части. Все фиксируем. Оказалось, из-за несвоевременной поставки компанией-победителем продуктов в определенных областях запасы продуктов недостаточны", - сказал Половенко.
В Минобороны начали работу рабочих групп, которые проверяют качество и своевременную поставку продуктов. "Этот вопрос на жестком контроле. Компания победила в 10-ти лотах на питание, но теперь физически не может справиться с поставками", - добавил заместитель министра.
В министерстве говорят, согласно условиям договора могут в таком случае заменить поставщика.
"То есть части, где компания не успевает с поставками, мы выводим из договора и переподчиним к компаниям-победителям в близлежащих областях. Продукты должны быть качественными, а их поставки - непрерывными", - пояснил Половенко.
По всем зафиксированным нарушениям в Минобороны составят соответствующие акты. Также за несоблюдение условий договора министерство выставит штрафные санкции компании, которая несвоевременно поставила продукцию. Кроме того, за испорченные и некачественные продукты питания компания также должна возместить средства.
Что предшествовало:
- 21 декабря сообщалось, что с 1 апреля 2024 года Министерство обороны будет закупать продукты для военнослужащих по новым правилам: по каталогу из 409 наименований продуктов для профессионально составленных меню, с учетом среднестатистических цен, с отдельными тендерами на доставку.
- 22 декабря стало известно, что в Киеве задержан руководитель одного из Главных управлений Минобороны, который причастен к хищению 1,5 млрд грн на закупки артиллерийских снарядов для ВСУ. Суд отправил его под стражу без права залога до 19 февраля 2024 года.
- 29 декабря 2023 года работники ГБР задержали львовского бизнесмена, одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, который предлагал взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления Бюро за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования. Речь идет об Игоре Гринкевиче.