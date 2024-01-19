Проверка выявила некачественное питание военных на востоке

Министерство обороны в ответ на жалобы военных внепланово проверило склады некоторых воинских частей на востоке страны и нашло нарушения по качеству, количеству и срокам поставок компанией-победителем на поставку продуктов для Вооруженных сил.

Источник: пресс-служба Минобороны

Дословно: "Заместитель министра обороны Виталий Половенко вместе с членом антикоррупционного совета Геннадием Кривошеей внепланово проверили склады некоторых воинских частей на востоке страны. Причиной этому стали жалобы военных на качество питания".

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Детали: Сообщается, что в ходе проверки оказалось, что продукты поставили не вовремя, а их качество не соответствует нормам.

"Мы реагируем на жалобы военных, поэтому приехали с незапланированным "визитом" в части. Все фиксируем. Оказалось, из-за несвоевременной поставки компанией-победителем продуктов в определенных областях запасы продуктов недостаточны", - сказал Половенко.

В Минобороны начали работу рабочих групп, которые проверяют качество и своевременную поставку продуктов. "Этот вопрос на жестком контроле. Компания победила в 10-ти лотах на питание, но теперь физически не может справиться с поставками", - добавил заместитель министра.

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В министерстве говорят, согласно условиям договора могут в таком случае заменить поставщика.

"То есть части, где компания не успевает с поставками, мы выводим из договора и переподчиним к компаниям-победителям в близлежащих областях. Продукты должны быть качественными, а их поставки - непрерывными", - пояснил Половенко.

По всем зафиксированным нарушениям в Минобороны составят соответствующие акты. Также за несоблюдение условий договора министерство выставит штрафные санкции компании, которая несвоевременно поставила продукцию. Кроме того, за испорченные и некачественные продукты питания компания также должна возместить средства.

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