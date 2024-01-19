В ГУР розповіли, чим корисне для української армії ураження російських нафтобаз

В Головному управлінні розвідки України заявили, що ураження російської нафтобази у Клинцях негативно впливає на постачання армії окупанта і збільшує можливості для маневру українській армії.

Джерело: представник української військової розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону новин

Пряма мова: "Зрозуміло, що коли мова йде про нафтобазу, яка задіяна у постачанні окупаційного корпусу паливо-мастильними матеріалами і не тільки, то це (її знищення – ред.) ускладнює логістику для окупантів. Це зриває графіки постачання, графіки забезпечення. Відповідно дає простір і запас часу для маневру для наших захисників".

Реклама:

Деталі: Юсов ще раз підтвердив, що українські безпілотники можуть вражати цілі на відстані більше 900 км. За його словами, росіяни повинні задавати запитання керівництву Росії, адже це наслідки агресії, яку вони розпочали проти України. "Місцеве населення починає розуміти, що реальність і пропаганда дуже відрізняються, оскільки російська пропаганда вчергове заявила, що нічого не сталося. Що якісь цілі збиті і знешкоджені", - сказав він.

Передісторія:

У четвер Юсов заявив, що атака безпілотників у ніч на 18 січня по нафтобазі у Санкт-Петербурзі свідчить про "нову якість" засобів ураження.

Співрозмовник "Української правди" в спецслужбах повідомив, що у ніч на 19 січня Головне управління розвідки МОУ влаштувало чергову спецоперацію на території Росії за допомогою українських безпілотників. Дрони атакували Тамбовський пороховий завод та нафтобазу в Клинцях Брянської області.