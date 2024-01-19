В ГУР рассказали, чем полезно для украинской армии поражение российских нефтебаз

В Главном управлении разведки Украины заявили, что поражение российской нефтебазы в Клинцах негативно влияет на снабжение армии оккупанта и увеличивает возможности для маневра украинской армии.

Источник: представитель украинской военной разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона новостей

Прямая речь: "Понятно, что когда речь идет о нефтебазе, которая задействована в снабжении оккупационного корпуса горюче-смазочными материалами и не только, то это (ее уничтожение - ред.) усложняет логистику для оккупантов. Это срывает графики поставок, графики обеспечения. Соответственно дает пространство и запас времени для маневра для наших защитников".

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Детали: Юсов еще раз подтвердил, что украинские беспилотники могут поражать цели на расстоянии более 900 км. По его словам, россияне должны задавать вопросы руководству России, ведь это последствия агрессии, которую они начали против Украины. "Местное население начинает понимать, что реальность и пропаганда очень отличаются, поскольку российская пропаганда в очередной раз заявила, что ничего не произошло. Что какие-то цели сбиты и обезврежены", - сказал он.

Предыстория:

В четверг Юсов заявил, что атака беспилотников в ночь на 18 января по нефтебазе в Санкт-Петербурге свидетельствует о "новом качестве" средств поражения.

Собеседник "Украинской правды" в спецслужбах сообщил, что в ночь на 19 января Главное управление разведки МОУ устроило очередную спецоперацию на территории России с помощью украинских беспилотников. Дроны атаковали Тамбовский пороховой завод и нефтебазу в Клинцах Брянской области.