Погрози Ніколову: відкрито провадження через перешкоджання роботі журналіста
Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом перешкоджання роботі журналіста-розслідувача Юрія Ніколова після того, як в його оселю ломилися невідомі із погрозами.
Джерело: Київська міська прокуратура
Дослівно: " За даними слідства, 15 січня поточного року група осіб прибула до багатоквартирного будинку в Дарницькому районі, в якому проживає спецкореспондент одного з видань. Перебуваючи на міжквартирному ходовому майданчику біля квартири журналіста, вони вчиняли протиправні дії.
Наразі правоохоронні органи вживають заходи, спрямовані на встановлення причетних осіб".
Деталі: Дарницька окружна прокуратура міста розпочала кримінальне провадження за фактом впливу на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків та переслідування останнього у зв’язку з його професійною діяльністю (ч. 2 ст. 171 КК України).
Прокуратура не називає прізвище, проте з контексту зрозуміло, що йдеться про Ніколова.
Передісторія:
- Журналіст-розслідувач Юрій Ніколов заявив, що 14 січня в його оселю ломилися невідомі, намагаючись залякати. Анонімні Telegram-канали опублікували відео, на якому чоловіки стукають у двері його квартири і погрожують йому.
- Поліція Києва повідомила, що почала перевірку за фактом погроз журналісту.