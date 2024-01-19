Погрози Ніколову: відкрито провадження через перешкоджання роботі журналіста

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом перешкоджання роботі журналіста-розслідувача Юрія Ніколова після того, як в його оселю ломилися невідомі із погрозами.

Джерело: Київська міська прокуратура

Дослівно: " За даними слідства, 15 січня поточного року група осіб прибула до багатоквартирного будинку в Дарницькому районі, в якому проживає спецкореспондент одного з видань. Перебуваючи на міжквартирному ходовому майданчику біля квартири журналіста, вони вчиняли протиправні дії.

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Наразі правоохоронні органи вживають заходи, спрямовані на встановлення причетних осіб".

Деталі: Дарницька окружна прокуратура міста розпочала кримінальне провадження за фактом впливу на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків та переслідування останнього у зв’язку з його професійною діяльністю (ч. 2 ст. 171 КК України).

Прокуратура не називає прізвище, проте з контексту зрозуміло, що йдеться про Ніколова.

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