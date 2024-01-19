Угрозы Николову: открыто производство из-за препятствования работе журналиста

Прокуратура начала уголовное производство по факту препятствования работе журналиста-расследователя Юрия Николова после того, как в его дом ломились неизвестные с угрозами.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 15 января текущего года группа лиц прибыла в многоквартирный дом в Дарницком районе, в котором проживает спецкорреспондент одного из изданий. Находясь на межквартирной ходовой площадке возле квартиры журналиста, они совершали противоправные действия.

Реклама:

Сейчас правоохранительные органы принимают меры, направленные на установление причастных лиц".

Детали: Дарницкая окружная прокуратура города начала уголовное производство по факту воздействия на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей и преследования последнего в связи с его профессиональной деятельностью (ч. 2 ст. 171 УК Украины).

Прокуратура не называет фамилию, однако из контекста понятно, что речь идет о Николове.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: