Угрозы Николову: открыто производство из-за препятствования работе журналиста
Прокуратура начала уголовное производство по факту препятствования работе журналиста-расследователя Юрия Николова после того, как в его дом ломились неизвестные с угрозами.
Источник: Киевская городская прокуратура
Дословно: "По данным следствия, 15 января текущего года группа лиц прибыла в многоквартирный дом в Дарницком районе, в котором проживает спецкорреспондент одного из изданий. Находясь на межквартирной ходовой площадке возле квартиры журналиста, они совершали противоправные действия.
Сейчас правоохранительные органы принимают меры, направленные на установление причастных лиц".
Детали: Дарницкая окружная прокуратура города начала уголовное производство по факту воздействия на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей и преследования последнего в связи с его профессиональной деятельностью (ч. 2 ст. 171 УК Украины).
Прокуратура не называет фамилию, однако из контекста понятно, что речь идет о Николове.
Предыстория:
- Журналист-расследователь Юрий Николов заявил, что 14 января в его дом ломились неизвестные, пытаясь запугать. Анонимные Telegram-каналы опубликовали видео, на котором мужчины стучат в дверь его квартиры и угрожают ему.
- Полиция Киева сообщила, что начала проверку по факту угроз журналисту.