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Угрозы Николову: открыто производство из-за препятствования работе журналиста

Татьяна ЛозовенкоПятница, 19 января 2024, 16:52
Угрозы Николову: открыто производство из-за препятствования работе журналиста
Николов, скрин с УП.Чат

Прокуратура начала уголовное производство по факту препятствования работе журналиста-расследователя Юрия Николова после того, как в его дом ломились неизвестные с угрозами.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 15 января текущего года группа лиц прибыла в многоквартирный дом в Дарницком районе, в котором проживает спецкорреспондент одного из изданий. Находясь на межквартирной ходовой площадке возле квартиры журналиста, они совершали противоправные действия.

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Сейчас правоохранительные органы принимают меры, направленные на установление причастных лиц".

Детали: Дарницкая окружная прокуратура города начала уголовное производство по факту воздействия на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей и преследования последнего в связи с его профессиональной деятельностью (ч. 2 ст. 171 УК Украины).

Прокуратура не называет фамилию, однако из контекста понятно, что речь идет о Николове.

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Предыстория:

  • Журналист-расследователь Юрий Николов заявил, что 14 января в его дом ломились неизвестные, пытаясь запугать. Анонимные Telegram-каналы опубликовали видео, на котором мужчины стучат в дверь его квартиры и угрожают ему.
  • Полиция Киева сообщила, что начала проверку по факту угроз журналисту.

Темы: прокуратураСМИмедиа
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