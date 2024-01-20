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Microsoft заявляє про атаку російських хакерів

Ольга Глущенко Субота, 20 січня 2024, 03:56
Microsoft заявляє про атаку російських хакерів
Microsoft, ілюстративне фото getty images

Компанія Microsoft заявила, що деякі з її корпоративних облікових записів електронної пошти були зламані підтримуваною Росією хакерською групою.

Джерело: блог Microsoft

Деталі: У блозі йдеться, що компанія виявила атаку 12 січня та ідентифікувала зловмисників, які стоїть за нею. Ними виявилася підтримувана Росією група Midnight Blizzard також відома як Nobelium.

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Зазначається, що російські хакери змогли отримати доступ до дуже невеликого відсотка облікових записів корпоративної електронної пошти Microsoft, включаючи і керівництво та працівників відділів кібербезпеки, юридичного та інших.

Дослівно: "Розслідування вказує на те, що зловмисники спочатку шукали в облікових записах електронної пошти інформацію, пов'язану з самою програмою Midnight Blizzard. Ми перебуваємо в процесі повідомлення співробітників, до чиєї електронної пошти було отримано доступ".

Деталі: У блозі додають, що "починаючи з кінця листопада 2023 року, зловмисник застосував атаку "розпилення паролів".

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Також Microsoft додає, що атака не була результатом вразливості в продуктах або службах компанії.

І наголошує: ця атака підкреслює постійний ризик, який несуть усім організаціям такі структури як Midnight Blizzard.

Теми: хакериРосіякібербезпека
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