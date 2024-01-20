Microsoft заявляет об атаке российских хакеров

Компания Microsoft заявила, что некоторые из ее корпоративных учетных записей электронной почты были взломаны поддерживаемой Россией хакерской группой.

Источник: блог Microsoft

Детали: В блоге говорится, что компания обнаружила атаку 12 января и идентифицировала злоумышленников, которые стоит за ней. Ими оказалась поддерживаемая Россией группа Midnight Blizzard также известная как Nobelium.

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Отмечается, что российские хакеры смогли получить доступ к очень небольшому проценту учетных записей корпоративной электронной почты Microsoft, включая и руководство и работников отделов кибербезопасности, юридического и других.

Дословно: "Расследование указывает на то, что злоумышленники изначально искали в учетных записях электронной почты информацию, связанную с самой программой Midnight Blizzard. Мы находимся в процессе уведомления сотрудников, к чьей электронной почте был получен доступ".

Детали: В блоге добавляют, что "начиная с конца ноября 2023 года, злоумышленник применил атаку "распыления паролей".

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Также Microsoft добавляет, что атака не была результатом уязвимости в продуктах или службах компании.

И подчеркивает: эта атака подчеркивает постоянный риск, который несут всем организациям такие структуры как Midnight Blizzard.